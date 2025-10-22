X!

Arvustus. Misha Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv

Uued plaadid
Misha Panfilov
Misha Panfilov "To Blue From Grey in May" Autor/allikas: Ultraääni Records
Uued plaadid

Uus album
Misha Panfilov
"To Blue From Grey in May" (Ultraääni Records)
10 /10

Arvustus ilmus Müürilehes

Misha Panfilov on endiselt see muusik, kelle looming liigub kergusega ühest maailmast teise. Näiteks ta kevadel ilmunud kõrvalprojekti Penza Penza surfialbum oli ootamatult käre ja uljas. Uus sooloplaat on aga pehmem ja introspektiivsem ning matkab edasi helimaastikel, millesarnaseid võib leida albumitelt "Days As Echoes" ja "The Sea Will Outlive Us All". Salvestatud kevadise Tallinna eri paikades, inspireeritud talveunest ärkavast linnast ja loodusest.

"To Blue From Grey in May" ei püüa kuhugi kiirustada. Lood arenevad korduste ja tasapindade kaudu, järgides oma sisemist rütmi, mitte tavapärast algus-lõpp-mustrit. Kõik on seejuures sisse mängitud käsitsi, kasutamata abivahendeid, nagu looper'id või sequencer'id. See inimlik puudutus on väga selgelt tajutav.

Mänguline ja pulseeriv avapala "Beep Beep" viib kuulaja tundmatusse – hüpnootilisi ja eksootilisi helisid täis džungliretkele. Aeg-ajalt kõlavad ootamatud piiksud,  justkui kostaks kaugelt mööda sõitev tänavakoristusauto. See detail toob kuulaja korraks tagasi porilompe täis kevadisse Tallinna, lisades kõlapildile veidi huumorit ja kodusust. 

Albumi keskmised lood liigutavad end pehmemates kordustes, vahel kerkib sujuvalt pinnale mõni ootamatu vokaal või instrument. Nagu kevadkoristuse jaoks avatud aknast tuppa eksinud päikesevihk.

Lõpulugu "Waltzin' in Cycles" võtab kokku kogu albumi vaimu, kus tsüklilisus tundubki olevat võtmetähtsusega. Ringid, mis korduvad, aga mitte samamoodi. Iga pööre viib tagasi algusesse, ent samal ajal sammukese edasi. Improvisatsioon on meisterlikult raamitud distsipliiniga. Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv, jättes sisse sooja tunde, et oled osa helilisest kogemusest, mis on ühtaegu isiklik ja kollektiivne. Tuttav ja samas uus.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Müürileht

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

Kolmapäeval algaval Tallinn Fashion Weekil antakse üle Kuld- ja Hõbenõel

18:32

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

18:31

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

16:46

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

13:49

Galerii: Mari Prekupi isikunäituse keskmes on pühapuude pärimus

13:07

Arvustus. Misha Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

10:09

Algas 2028. aasta rahvamuusikapeo loomingulise juhi konkurss

09:33

Madli Lääne filmist "Unetute ööde laul": digiajastu hoopis eraldab meid ja tekitab üksildustunnet

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.10

Henri Christofer Aavik võitis Saksamaal toimunud dirigentide konkursil peapreemia

08:05

Paul-Eerik Rummo: ma ei arva, et iga inimene peaks raamatuid lugema

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

10:26

Galerii: Edith Karlsoni Veneetsia biennaalil käinud skulptuurid jõudsid Kumusse

20.10

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

08:59

Arvustus. Veljo Tormise muusikas tõusis esile midagi, mida pole ammu kuulnud

21.10

Paavo Järvi: kui meil pole kultuuri, siis pole meil midagi kaitsta

21.10

Pildid: Rakvere Teatris algasid lavastuse "Sügissonaat" proovid

21.10

Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi alustab kirjandusfestivaliga Röögatus!

09:12

Aliis Aalmann: saavutustega tuleb pigem hirm, kas suudan seda korrata

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo