Misha Panfilov avaldas värske albumi "In Focus"

Plaadifirma Jazzagression andis välja Misha Panfilovi uue albumi "In Focus", mis on tema teine tänavu ilmunud kauamängiv. Mais jõudis kuulajate ette album "Gala!".

Plaadifirma Jazzagression pakkus välja, et Misha Panfilov võiks salvestada library music albumi, mis kuuluks sarja "New Library Series", kus on varem ilmunud ka näiteks Tõnu Naissoo album "Shapes and Colours".

Uuel albumil löövad kaasa Rauno Vaher (trummid ja perkussioon), Ilja Gussarov (flööt, altsaksofon ja suupill), Anna Dotsenko (vokaal) ja Misha Panfilov (süntesaator, elektriklaver, mellotron, kitarr, bass, perkussioon). Master'i tegi Colin Young, mix'i ja produktsiooni Misha Panfilov.

Library music on žanr, millega liigitatakse muusikat, mis on suuresti mõeldud filmides, telesarjades, raadios või muudes meediumites kasutamiseks.