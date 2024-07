Florian Wahl avaldas AI-lühialbumi "Flo Raadio"

Lühialbumi "Flo Raadio" pealt leiab kümme lugu, mis mängivad estraadi, roki, räpi ja elektroonilise tantsumuusika klišeedega.

Flo Raadio by Florian Wahl

Lühialbumit saadab ka 20-minutiline raadiosaade. "Kas R2 on läinud liiga autoritaarseks? Ja IDA raadios on rohkem saateid kui kuulajaid? Meil on lahendus - Flo Raadio! Muusika mitmekülgsele inimesele. Selles über-eklektilises saates kuuleb muidugi mussooni, aga ka olulisi uudiseid kiimaministeeriumist ja mujalt. Näiteks, kas sa juba tead, kus kvääraktivist Rai Nepler ja DJ Sven Mixer järgmine nädal b2b teevad? Flo Raadio teab. NB! Tegemist on absurdse AI raadio eksperimendiga," selgitas Wahl ühismeedias.