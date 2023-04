Ilmus Ouu ja Florian Wahli koostöösingel "Paslik kättemaks"

"Paslik kättemaks" on saadaval digiplatvormidel, ent limiteeritud koguses ka füüsilisel kandjal, milleks on laulev õnnitluskaart.

"Oleme juubeliaasta puhul võtnud eesmärgiks realiseerida oma kõige äärmuslikumad ideed, mis meil kunagi olnud on. Praegu tõtt-öelda ei kahetse," lausus ansambli kunstiline juht ja bassimees Jaan Sinka.

Lugu sai esmase ansamblisisese lihvi juba möödunud aastal, kui Ouu oli varakevadises bändilaagris uute ideede kallal nokitsemas.

"Olime mõnda aega otsinud sellist biidilikumat hiphopilaadset lähenemist. Bändilaagris sai selgeks, et järgmistel lauludel lähme tagasi ka eesti keelele ja nii me seda laulu üles ehitama hakkasimegi," sõnas ansambli laulja ja klahvimees Tiit Liblik.

"Paslik kättemaks" on teine singel sügisel ilmuvalt Ouu kauamängivalt, kus bändi helimaailm lõimub koos erinevate Eesti pop-, hiphopi- ja indiartistidega. Loos teeb kaasa Eesti Muusikaauhinnad 2023 galal Aasta Alternatiiv/Indiealbumi kategoorias võidutsenud Florian Wahl.

"Koostöö Florianiga oli naturaalne. Teadsime ette, et tahame uue plaadi materjali teha erinevate artistidega, kellest ise lugu peame. Ja just meie vana tuttava Floriani lisandus on sellesse suppi täpselt paras tilk plutooniumi," nentis Ouu kitarrist ja laulja Hyrr Innokent Vainola.

"Florian Wahl kui muusikaline artist on Ouuga ühevanune. Me oleme kadunud kaksikud, kes juba dekaadi jagu Eesti muusikamaastikule värskust tilgutanud," lisas Florian Wahl.

"Nüüd tulevad tsunamid. Nüüd on need paralleeluniversumid kokku langenud ja sellest afäärist sündis… flOuurian, üks kaunis kimäär. Minu oraakel saatis eile ka sõnumi ja ütles, et see ei jää meie viimaseks kokkupõrkeks!"

Varasemalt nii eesti- kui ka ingliskeelset muusikat viljelenud Ouu sõlmis hiljuti lepingu Warner Musicu peresse kuuluva Smuuv Recordsiga. Lisaks on ansambel tänavu üles astumas sellistel festivalidel nagu Tallinn Music Week, Võnge ja Intsikurmu.