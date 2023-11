Uue albumi avaldanud Florian Wahl: reaalsuse kangas on rebenenud

Kuigi viimasest auhinna pälvinud albumist "Katarsis garanteeritud" on möödas veidi üle aasta, on uus plaat täis täiesti eraldiseisvat ja uut materjali. "3. jaanuaril pärast Vikerraadios Sten Teppanile antud intervjuud lindistasin hispaania keeles loo "Zara Balenciaga". Saksa noormees digimuutus Floriano de Españaks," ütles Wahl.

"Pärast seda lasin väravad valla ning arhetüüpsed tegelased jooksid tormi. Läbi jalutasid incel edgelord'id, õukonnanarrid ja kõiksugu kujumuutjad."

Nii nagu eelmise albumi puhul, on ka uus terav peegeldus maailmast meie ümber. "Reaalsuse kangas on rebenenud. Seetõttu on võimalik seda arranžeerida omale sobival viisil. See on minu häiritud düstoopia, kus on parajalt paroodiat ja peategelase energiat," selgitas Wahl.

Uus muusika pani ka lähedasi Florian Wahli pärast muret tundma. "Üks keskealine sõbrake küsis täna peale albumi kuulamist, et kas mul on depressioon. Eks see materjal peegeldab pigem ajavaimu, sellest ka tumedus," ütles ta.

Plaadi andis välja plaadifirma Umblu. Plaadifirma juht Raul Saaremets ütles ERR-ile, et Florian on erakordselt universaalne looja, kes suudab kõnetada peaaegu kõiki. "Ta kõnetab nii minu seitsmeaastast poega kui minu intelligentseid täiskasvanuid sõpru," ütles Saaremets.

"Minu pojal läheb hetkega kõrv kikki, kui juttu tuleb näiteks vampiiridest ja vereimemisest. Täiskasvanud saavad aga rahulduse Floriani isikupäraselt sarkastilisest huumorist," ütles Saaremets ning lisas, et viimase puudumine võib kuulamise muidugi raskeks teha.