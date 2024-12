Rahvusooper Estonias toimub Florian Wahli kontsertlavastus

"Meie rahva kõige pühamas kojas, Rahvusooperis Estonia viiakse läbi kultuslik rituaal, mille käigus on võimalik ühist õhku hingata meie päästja ja suure õpetaja Florian Wahliga," tutvustab üritust üks korraldajatest, plaadifirma Kurvad Uudised.

"Meie ette manatakse viimase dekaadi kõige plahvatuslikum spektaakel. Kaks vaatust! Luuavarrest pauku! Üllatuskülalised! Šampanja ja kaaviar! Kostüümidraama! Judinaid indutseeriv muusika! Magneetiline koreograafia! Mu vend on lesbi!" selgitatakse krüptilises kirjelduses.

Lavastuses on Florian Wahli muusikaline saatja ansambel Ouu.

"Minu stiilis etteaste, aga suuremalt kui eales varem, steroididel, produktsioonitiimiga... Kuulsad inimesed laval ja lava taga," kommenteeris Wahl ja lisas, et lavastuses on ka interaktiivsed elemente ja publik saab osaleda ekraani vahendusel. Orkestriauku pannakse VIP-lauad, kuhu saavad osta pileti inimesed, kes soovivad etendust omal nahal kogeda.

Lavastusse on põimitud parimad palad Wahli varasemast loomingust, fookus on tänavusel AI-albumil. "Sellest tuleb midagi, mida Estonias vist varem toimund pole. Algne mõte oli teha "Flo Raadio" vinüüli esitluskontsert, aga see kasvas millekski võimsamaks," lisas ta.

Juba pikalt alternatiivmuusika maailmas tegutsenud Wahl võitis 2022. aastal albumiga "Katarsis garanteeritud" aasta alternatiiv-/indie-muusika albumi auhinna. Menukas oli ka 2023. aastal ilmunud "Intellikõnts", aga uutmoodi hoo sai muusik sisse, kui avaldas 2024. aasta juulis tehisintellekti abiga tehtud albumi "Flo Raadio".