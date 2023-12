Edetabel. Aasta parimad albumid 2023

Aasta parimaid albumeid valisid tänavu Aigar Vals, Andres Noormets, Anett Tamm, Argo Vals, Asko Astmäe, Bertil Tüvi, Brent Pere, Britt Randma, Erni Kask, Eva Johanna Lepikov, Hele Priimets, Henrik Salum, Ivar Murd, Jon Mikiver, Kaido Kirikmäe, Kaspar Viilup, Kirill Havanski, Koit Raudsepp, Kristjan Karron, Kristo Rajasaare, Liisi Voolaid, Madleen Teetsov-Faulkner ja Luke Faulkner, Margus Haav, Neit-Eerik Nestor, Oliver Lomp, Sandra Suits, Siim Boikov, Taaniel Malleus, Taavet Mark Kirja, Taavi Peeter Liiv, Tanel Matsalu, Tarmo Sikk, Tauno Maarpuu, Tiia Teder, Tiit Kusnets, Timo Tiivas, Tõnu Karjatse ja Villem Sarapuu.

Pärast kosmilist versiooni "Thrillerist", mida oli laulja ja produtsendi 2022. aasta "Blade", imeline pop-album, mis millegipärast pälvis aasta alguses muusikaauhinna hoopis elektroonika kategoorias, Avi hoogu maha ei võta. Kuigi tänavuse EP "Wisteria" pealt leiab vastuväitena eelmises lauses püstitatud vastuolule ka täiesti puhta elektroonikaloo, kus Avi oma unikaalset vokaalinstrumenti ei kasutagi, siis suure popi ideed ja klišeed on endiselt Avi taltsad mängukannid, mis ei looja ega kuulaja jaoks nii pea ei ammendu. Kui popmuusikast teha Lego komplekt ja see Mart Avile kinkida, siis Avi rebib ta karbist välja, viskab õpetuse sellele pilku heitmata prügikasti ja jõuab omal käel hoopis köitvama tulemuseni, kui seda on läikiv pilt karbi peal. Neit-Eerik Nestor