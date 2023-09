Mari Kalkun: albumi "Stoonia lood" puhul lasin reeglitest lahti

Muusik Mari Kalkun ütles "OP-is", et kuigi ka tema eelmine plaat "Ilmamõtsan" võeti laias maailmas hästi vastu, siis "Stoonia lood" tärnisadu on ikkagi enneolematu.

Plaadil kasutatud tekstide seas on nii Mari enda tõlgenduses pärimusmuusikat kui ka kaasaegset eesti luulet. "Plaadil on näiteks üks väga oluline Triinu Laane luuletus "Mu välläkoolõmisõ pääl kiil", mis kõneleb võro keelest. Selle plaadi puhul ma teadsin, et mind köidab ennekõike selline müütiline maailmatunnetus ja see, et kas need justkui vanad lood suudavad rääkida millestki väga tänapäevasest," sõnas ta.

!Ma tunnen, et minu kui muusiku eesmärk on täpselt nagu rahvalaulikulgi kirjeldada seda, mida ta näeb ja valada see natukene teistsugusesse vormi ja panna inimesi mõtlema natuke teise nurga alt. Vanad vanad müüdid suudavad täpselt sama hästi rääkida tänasest päevast," tõdes Kalkun.

Plaadil teeb Mari koostööd briti muusiku Sam Leega, kes lisaks muusika tegemisele on ka linnuurija ja kliimaaktivist ning kes põimib pärimust hästi kaasaegsesse vormi. Suurim eneseületus selle plaadiga seoses oli Mari Kalkuni jaoks laulude traditsioonilisest ülesehitusest loobumine. "Kui tavapäraselt on laulu ikka A ja B osa ja siis refrään, mille juurde tullakse tagasi, siis selle albumi puhul lasin lahti reeglitest ja läksime Sami abiga sinna kosmosesse rändama."

Loomeprotsess on Kalkuni sõnul pidev ja kui plaat hakkab sündima, tuleb materjali oma peas pidevalt läbi töötada. "See on nagu ahelreaktsioon, mille pead käivitama. Sul peab olema üks tervik idee, mis sütitab kõike ülejäänut. Ma olen loomult pigem spontaanne looja, aga ikkagi tuleb ka stuudios süsteemset tööd teha," rääkis Kalkun.

Lähiaja plaanidest rääkides tõi Mari välja Rein Rannapi juubelikontserdid oktoobris. "Need kontserdid on üle Eesti ja Rein on palunud mul laulda solisti osa tema täitsa uues teoses "Cantus Borealis", mis on inspireeritud just sellisest ürgsemast laulupärimusest. Kindlasti saab olema väga põnev väljakutse, seda mitmekülgset teost esitada," rõõmustas Kalkun.