Villem Valme: muutlikud ajad ja trendid Õunaviksile suurt ohtu ei kujuta

Plaadifirma Õunaviks tähistab tänavu 20. sünnipäeva. Klassikaraadio saates "Delta" ütles plaadifirma eestvedaja Villem Valme, et soovis esialgu avaldada sellist muusikat, et kui tuleb artist lavale, siis kõik jooksevad minema.

Õunaviksi tekkelugu saab alguse plaadifirmast Kohvirecords, mis sai loodud Villem Valme ja Hannes Praksi koostöös. Nende põhiartistiks oli ansamblist Puuluup tuntud Ramo Teder, artistinimega Pastacas. "Tegin mõnda aega seda plaadifirmat ja ühel hetkel mulle tundus, et see hakkab liiga professionaalseks muutuma, kõik hakkab paika loksuma, siis mõtlesin, et teeks oma tütarplaadifirma Kohvirecordsile ja sündis Õunaviks," selgitas Valme.

Kuigi Õunaviks on andnud välja tuntud artistide nagu Puuluup ja Mari Kalkun plaate, on ta säilitanud oma väiksuse. "See on pooleldi teadlik ja pooleldi paratamatu olnud. Kogu asi sai alguse sellest, et ma tahtsin teha nii ääreala asja, et kui tuleb artist lavale, siis kõik jooksevad minema."

Kuigi ajaga on plaadifirma edu suurenenud, toimetab Valme peaasjalikult üksi. "Kui see hakkaks muutuma rahateenimise ettevõtmiseks, siis paratamatult hakkaksid tegema kompromisse või mõtlema hoopis teistmoodi, ma olen siiamaani hoidunud sellest, et ma pole ühtegi senti sealt välja võtnud, kõik olen tagasi plaadifirmasse investeerinud," selgitas ta ja tõi välja, et päevatööd teeb ta loovjuhina agentuuris Tank.

Juba plaadifirma üks esimesi väljaandeid – kogumik "Toatuur" – tekitas tuliseid vaidluseid koostajate Villem Valme, Lauri Sommeri ja Ramo Tederi vahel. Materjali tekkis väga palju, koguti demosid ning tehti ka avalik korje, kus otsiti magamistoa muusikuid.

Nüüdseks on Õunaviksil ilmunud 33 plaati. Artistide leidmisel kindlat süsteemi polegi, kõik on tunde järgi. Õunaviksi algusaastatel liikus Valme põhimõtte järgi, et anda välja üks plaat aastas. "Igal sügisel, umbes nagu õunad valmivad, tuleb ka üks plaat, see oli kontseptsiooni osa," ütles ta ja lisas, et viimasel ajal on väljaannete rütm läinud tihedamaks.

Muutlikud ajad ja trendid Valme sõnul plaadifirmale suurt ohtu ei kujuta. Kuigi majanduslikus mõttes on väikeplaadifirmadel raske, on vajadus kultuurimaastikul olemas. "Hea on kuulajal leida mingi kaubamärgi alt kindlaid asju, nagu kirjastustel on raamatusarjad," sõnas ta ja kinnitas, et vinüül on muutunud Eestis standardformaadiks.

Kõige olulisem on aga Valme jaoks olnud anda Õunaviksi kõrvalt välja isiklikke luulekogusid. Kogumikud "Artur Tõhu unenägu" ja "Öömüük aknast" võtavad kokku 15 aastat autori loomingut. "Ma ei oska mitte midagi muud kui eesti keelt," nentis Valme ja lisas, et kirjutamine ja luuletused on koolist saati olnud tema jaoks olulisel kohal.

Plaadifirma sünnipäeva tähistatakse 9. septembril Von Krahlis, kus esinevad Õunaviksi kolm kõige staažikamat artisti Lauri Sommer, Liis Ring ja Pastacas koos Aigar Valsiga.