Selgusid Etnokulpide nominendid

Žüriile saadeti kuulamiseks 30 albumit, 23 singlit ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulbi nominendiks esitati viis kandidaati, kes olid vahemikus 2022 august kuni 2023 august teiste artistide või sündmuste hulgas silma paistnud.

Välja antakse üheksa auhinda. Aasta artisti, aasta albumi ning aasta loo nominentide hääletusel osales eelžürii, kelle häälte kokkulugemisel selgusid vastavate kategooriate nominendid. Aasta eheda pärimusmuusika, aasta uusfolk artisti, aasta debüütalbumi ning aasta muusiku kategooriate nominendid valis välja valdkonna spetsialistide žürii.

Esimese grupi eelžürii koosseisus oli 14 liiget: Krista Sildoja, Raivo Sildoja, Tanel Sakrits, Ants Johanson, Ivo Lille, Taavi Esperk, Ivo Heinloo, Siim Ammon, Kadi Katariina Priske, Janika Oras, Liina Jürgel, Maimu Jõgeda, Krista Taim ja Reigo Ahven. Žürii häälte kokkulugemisel selgunud nominendid lähevad avalikule rahvahääletusele.

Valdkonna spetsialistide žürii koosseisu kuulusid Cätlin Mägi, Leanne Barbo, Lisete Velt, Juhan Uppin, Ando Kiviberg ja Jaan Jaago (asendusliikmena). Ka selle žürii töö käigus välja koorunud nominendid lähevad avalikule rahvahääletusele.

Eriauhindadena antakse välja R2 erikulp, mille valib Raadio 2 toimetus, ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp.

Žürii liikme ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse nõukogu esimehe Ando Kivibergi sõnul on pärimusmuusika plaadisaak aasta-aastalt üha rikkalikum. "Tõeliselt suurt rõõmu valmistab noorte tegijate rohkus ning tänavu tundus olevat eriti suurel hulgal just debüütalbumeid. Eriliselt tähelepanuväärne on tänavu, et ilmunud on hulgaliselt väga põnevaid ja hea tasemega kandlealbumeid. Võimalik, et oleme tunnistajaks selle imekauni kõlaga pilli renessanssi algusele Eestimaal," arutles Kiviberg.

Žürii koosoleku juhataja Jaan Jaago kinnitas samuti debütantide osakaalu. "Oli suurepärane kuulata tervet plejaadi uue generatsiooni pärimusmuusikuid, kes hoolimata alles oma karjääri alguses olemisest on musitseerimises saavutanud juba väga hea taseme ning leidnud neile isikupärase stiili. Väga põnev saab olema jälgida, kuhu nende noorte muusikalised rännakud neid ja meie pärimusmuusikat tulevikus edasi kannavad", täiendas Jaago.

Eelmisel aastal hääletati pärimusmuusika auhinna laureaatideks Puuluup, Mari Kalkun, Lüü-Türr ja Leik. R2 erikulbi pälvis Oopus ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulbi Ingrid Rüütel.

Eesti Pärimusmuusika Keskus annab sel aastal auhinda Etnokulp välja 15. korda. Auhinnagalade arv on aga ühe võrra väiksem, kuna 2021. aastal anti Pärimusmuusika Lõikuspeo kontserdil "Suu laulab, süda rõõmustab" eriolukorrast tingituna välja vaid aasta albumi auhind. Etnokulbi traditsioon sai alguse 2009. aastal ning auhinna eesmärk on pärimusmuusika mitmekesisust esile tõsta ning selles valdkonnas tegutsejaid tunnustada.

NOMINENDID

Aasta ehe pärimusmuusika



Alamakstud Härrad "Nalja tehti - nüüd peaks piisama"

Duo Mann & Juula "Pleektatsu"

Hypnosis Negative "Three corners"

Kaisa Kuslapuu, Karl Laanekask "Kolde all"

Tallinna Tantsuklubi Muusikud "Tallinna Tantsuklubi Muusikud"

Aasta uusfolk artist

Juhan Uppin "Nihked / Switches"

Kaisa Kuslapuu "Heinast hobu"

Mari Kalkun "Stoonia lood"

Tintura "Tee Säärekülast"

Trad.Attack! "Bring It On!"

Aasta debüütalbum

Aia Rikka "Ups"

Don't Chase the Lizard "Huracan"

Duo Mann & Juula "Pleektatsu"

Elina Kasesalu "All"

Hypnosis Negative "Three corners"

Aasta pärimusmuusik

Juhan Uppin

Kaisa Kuslapuu

Karoliina Kreintaal

Katariina Tirmaste

Mari Kalkun

Aasta album

Duo Mänd / Krüsban "Idameri-Läänemeri"

Juhan Uppin "Nihked / Switches"

Mari Kalkun "Stoonia lood"

Tintura "Tee Säärekülast"

Trad.Attack! "Bring It On!"

Tuulikki Bartosik "Playscapes"

Aasta artist

Duo Mann & Juula

Juhan Uppin

Kaisa Kuslapuu

Mari Kalkun

Tintura

Tuulikki Bartosik

Aasta lugu