Ansambel 6hunesseq esitab vaimulikke rahvalaule uues kuues

Ansambli nimi tähendab võro keeles õhuniiskust. Kokku sai kooslus 2021. aasta sügisel. "Kuna ma olen organistiks õppinud, siis mõtlesin, et huvitav, kas Viljandi pärimusmuusika festivalil saaks äkki ka oreliga esineda ja järgmiseks tulid pähe rahvakoraalid ja Marionil ja Gretal on täiesti imelised lauluhääled nende laulmiseks," meenutas Kaisa bändi sündi.

"Vaimulikes erahvalauludes on tihti segunenud kristlus ja rahvausk, selles on erinevaid elemente. Need on mitusada aastat vanad ja neis on hästi huvitavad meloodiad, keerutusi, see on lihtsalt väga rikkalik ja põnev kihistus pärimusest, mida me selle projektiga tahame rohkem esile tõsta. Me oleme lisanud lauludele hiiukandled, viiulid, oreli ja sellest kõigest sünnib midagi täiesti uues kuues ja samas väga lähtudes sellest algmaterjalist," lisas Greta.

10. mail ilmub koosluse esimene album "ma olen maa peal v66ras", mis tuleb välja saksa plaadifirma Nordic Notes alt.