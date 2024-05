Tsirkuseartist Helga Ehrenbusch: mulle meeldib väljakujunenud arusaamu lõhkuda

Tsirkusetrenni sattus Ehrenbusch juba päris pisikesena. Koplis asuvas Omatsirkuses omandas ta tugeva põhja, mis võimaldas Londonis asuvasse kooli sisse saada. Londonis õppides keskendus ta akrotantsule.

"Kuna ma olen esimene eestlane selles koolis, tundsid nad minu vastu huvi. Pärast Brexitit ei käi selles koolis enam eriti palju eurooplasi. Minu kursusel olen ainukene eurooplane," rääkis Ehrenbusch kultuurisaates "OP".

Akrobaatilisi trikke sooritav tsirkuseprofessionaal tõdes, et talle meeldib kombata piire ja lõhkuda väljakujunenud arusaamu. "Ma tahan tõestada, et suurus ei ole tähtis ja mulle meeldib, kui ma saan endast suuremaid inimesi tõsta. Traditsioonilisest tsirkusest jääb mulje, et alumine peab olema suur mees ja ülemine peab olema pisike naine. Mulle meeldib näidata, et asi on rohkem tehnikas," selgitas ta.

Hiljuti proovis Ehrenbusch sooritada trikki, kus tema õlgadel seisis korraga kolm inimest. Trikk õnnestus. "Ainult allatulek ei õnnestunud. Me suutsime üles minna ja paar sekundit seista ja siis see lagunes. Aga jah, mulle sellised proovilepanekud meeldivad."

Hiljuti esimese eestlasena maailma suurimal tsirkusefestivalil osalenud Helga Ehrenbusch liitub sügisel Austraalia trupiga Circa. "See on suur ja mainekas kompanii. Lepingu järgi olen selles trupis alumine akrobaat. Naisalumised on muuseas tsirkusemaastikul üsna haruldased," märkis naine.

Oma tulevases karjääris soovib ta keskenduda just kaasaegse tsirkuse edendamisele. "Tsirkuses segunevad väga erinevad kunstivormid – seal on tantsu, teatrit, kunsti. Mind ei huvita väga kabareetsirkus. Muidugi, ka seda on tore vahelduseks teha, aga mulle meeldib selline kaasaegne tsirkus, mis jutustab lugusid ja annab emotsiooni edasi. Ja mulle meeldib, kui tsirkus on ilus," selgitas Ehrenbusch.