Evelin Võigemast: vabadel hetkedel tekib mul nälg töö järele

Hiljuti pälvis Evelin Võigemast parima naisnäitleja EFTA Tiina rolli eest sarjas "Elu võimalikkusest maal". Tiina karakter oli näitleja sõnul väga selgelt stsenaariumisse kirja pandud.

"Ta on otsekohene naine, kes ei keeruta ja kes oskab kõike. Mulle endale pakuvad elevust just sellised asjad, millega ma muidu kokku ei puutu – näiteks autolavkaga sõitmine," meenutas naine kultuurisaates "OP".

Võigemasti värskeim töö on osatäitmine lavastuses "Kiilaspäine lauljanna", mis oli tema esimene koostöö lavastaja Markus H. Ilvesega. "Selle lavastusega on mul veel suur mängunälg. Meil oli esietendus märtsi alguses ja siis peatselt pärast seda tekkis mängupuhkus. Ega see puhkus ei ole väga tore, kui see tuleb liiga ruttu pärast esietendust," tõdes ta ja lisas, et vanuse lisandudes on ta püüdnud töövabamaid perioode rahulikumalt võtma hakata. "Mul on umbes 15 etendust kuus mängida ja kui päevad on vabad, siis tegelikult ikkagi hakkab see mõte käima, et kas peaks nüüd ise tekste lugema. Kohe tekib ikkagi nälg töö järele."

Kultuurisaade "OP" Autor/allikas: Gea Kumpel

Üle 20 aasta Tallinna Linnateatri truppi kuulunud näitleja nentis, et ei ole koduteatrile alati truu olnud. "Jah, ma olen seal tõesti kõik need aastad järjepanu töötanud, aga ma oleks vist tõeliselt truu sellisel juhul, kui ma töötaks ainult seal. Seda ma ometi pole teinud, sest mul on olnud väga meeldivaid suhteid ka teiste teatritega, teiste truppidega ja isegi televisiooni ning kinoga. Mulle on meeldinud see koduteatrist ärakäimine ja siis jälle tagasi tulemine," rääkis ta ning lisas, et kolleegid on talle nende pikkade aastate jooksul tõeliselt armsaks saanud.

Uute tööde puhul ootab Võigemast ennekõike kastist väljas olevaid pakkumisi. "Näiteks filmides olen siiamaani pidanud mängima oma orgaanika pealt – et ole enam-vähem see, kes sa oled, aga ma tahaks sellist suurt ja mahukat karakterit ehitada," sõnas ta.