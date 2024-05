Tallinna linnateatri majakunstnikuna alustab tööd Marit Ilison

"Mariti senised tegemised räägivad iseenda eest. Oli selge, et oleme ühises hingamises ja arusaamises, kuidas Linnateater oma Laia tänava kompleksi tagasi kolida võiks. Südamega läbi tegude on see juhtmotiiv, mis võlus ja andis veendumuse, et koos on hea edasi minna," ütles Tallinna Linnateatri direktor Mihkel Kübar.

Marit Ilison on eelseisvastest väljakutsetest elevil. "Mul on suur au astuda Linnateatri perre, sest just siinsamas teatris palusin 2011. aastal Iir Hermeliinil endale lavatagust maailma avada. 18 hoonet ja üle 270 ruumi kõlab aukartustäratava, kuid põneva väljakutsena. Meil on parajasti aega, et valmistada ette ja äratada ellu füüsiline ruum, kuhu siis teatri kollektiiv tagasi kolides oma hinge sisse puhuda saab."

Ilison on tegelenud nii moe-, kostüümi-, lava- kui ka näitusekujundustega ja juhtinud kümme aastat omanimelist loovateljeed. Viimase alt loodud kollektsioon Longing For Sleep, mis taaskasutab nõukogudeaegseid villatekke, on olnud müügil erinevates maailma butiikides ja kuulub muuseumikogudesse üle maailma.

Viimastel aastatel on Ilison liikunud ruumide loomise ja sisekujunduse valdkonda ning loonud interjöörid sellistele Tallinna restoranidele nagu Päris, Lore, Lee, La Pizzeria di Orm Oja ja Uma.

Marit Ilisoni on 2014. aastal tunnustatud Kristjan Raua preemia ja noore disaineri auhinnaga SÄSI, ta on olnud Eesti Sisearhitektide Liidu sisearhitektuuri aastaauhindade nominent ja Hyères moefestivali võistluse finalist. Ilison on ainsa eestlasena pälvinud Vogue Talent ja Vogue Success Story tiitlid, tema loomingut on avaldatud väljaannetes nagu The New York Times, Vogue, ELLE ja L'Officiel.