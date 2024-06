Tallinna Linnateatri direktorina jätkab Mihkel Kübar

Mihkel Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna 2007. aastal. Aastatel 2009–2013 oli ta Jõgeva linnavalitsuse abilinnapea ja linnapea ametikohal. Aastatel 2019–2021 töötas Mihkel Kübar Tallinna Salme kultuurikeskuse direktorina. Alates 21. juunist 2021 on ta juhtinud Tallinna Linnateatrit.

"Linnateater on viimaste hooaegade jooksul teinud Mihkel Kübara ja kunstilise juhi Uku Uusbergi vedamisel läbi suure muutuse ja seda vaatamata üsna keerukatele oludele, kus teater tegutseb juba pikemat aega võõra katuse all," sõnas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja. "See töö on aga pooleli ning samuti vajab lõpetamist linnateatri hoonekompleksi ehitus ja sisseseadmine. Mihkel on ennast juhina tõestanud ning seetõttu teeb tema valmisolek jätkata rõõmu. Soovin vaid energiat, värskust ja vastupidavust."

Äsja taas linnateatri direktoriks kinnitatud Mihkel Kübara sõnul jätkab ta kogu meeskonnaga tööd teatri kunstiliste eesmärkide saavutamise nimel, sest kolm aastat sellel ametikohal on olnud piisav aeg, et mõista ja saada aru, kust linnateater on tulnud, kus ta asetseb ja kuhu liigub.

"Eelseisev suurim väljakutse on teatri juhtimine uude olukorda. Oleme selleks koos peanäitejuht Uku Uusbergiga teinud mitmeid olulisi ettevalmistusi," märkis Kübar. "Poeetiline igatsus uue teatrihoone järele kohtub lähiaastal tegelikkusega, kus poeesia kõrval on uuenenud ja suurenenud teatrikompleksi tõttu senisest rohkem võimalusi, misläbi organisatsiooni töökorraldus vajab muutmist. Uuenenud kompleks on inspireeriv ning saab olema suurepärane paik teatrikunstile kõige paremas mõttes."

Linnateatri direktori valikukomisjoni kuulusid komisjoni esimees Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja Hillar Sein, linnateatri näitlejate usaldusisik Simo Andre Kadastu, Tallinna Filharmoonia direktor Lennart Sundja, välisekspert Katre Väli ning Tallinna Personaliteenistuse värbamisjuht Kersti Puman.

Mihkel Kübar kinnitati Tallinna Linnateatri direktori ametikohale alates 22. juunist 2024 kuni 21. juuni 2029.