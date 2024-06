Tallinna Linnateater püstitas sel hooajal publikurekordi

"Linnateater on kunstiliselt väga ilusas etapis. On rõõm olnud tervitada külalislavastajaid. Hea meel on meie trupi üle, kus kõikides lavastuses on säravaid ja huvitavaid rolle ning saab nautida ilusat näitlejate ansamblitööd. Kogu Linnateatri meeskond on teinud läbi hooaja suurepärast tööd ja rõõm, et seda pingutust on sedavõrd paljud inimesed jõudnud vaatama," ütles Tallinna Linnateatri direktor Mihkel Kübar.

Eelmisel ehk 58. hooajal andis Tallinna Linnateater 419 etendust, mida külastas 84 202 vaatajat. Selle eelnenud ehk 57. hooajal külastas teatrit 68 506 vaatajat, kokku toimus 420 etendust ja üritust. Endine Noorsooteater kannab Tallinna Linnateatri nime alates 1994. aastast.

Hooaja alguses selgus, et Laia tänava kompleksi avamine lükkub vähemalt aasta võrra edasi Ehitustööde lõpp siiski paistab, sellele järgneb hoone sisustamine ja eritehnika paigaldamine, loodetavasti saab teater publikut uues majas tervitada ülejärgmisel hooajal ehk 2025. aasta sügisel. Selle ajani tegutseb teater edasi Salme kultuurikeskuses.

Mihkel Kübar lisas, et kaasaegse teatri rajamine vanalinna on osutunud kõikidest plaanidest kordades keerulisemaks. "Kõik võtab rohkem aega kui plaanitud. Tulemus aga saab olema suurepärane, just selline, kus teatrikunst saab kõige paremal viisil õitseda ning publikul rõõm kõige selle iluga kohtuda," ütles ta.