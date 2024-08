Tallinna Linnateater toob juubelihooajal lavale neli uut lavastust

Teatri sõnul tuuakse tänavu eelnevatest aastatest vähem lavastusi välja selleks, et keskenduda Laia tänava hoonesse tagasikolimisele. 60. juubelihooaeg on praeguste plaanide järgi viimane, mis tuleb veeta ajutistel pindadel Salme kultuurikeskuses.

Hooaja esimene pool teeb kummarduse traditsioonilisele sõnateatrile. 60. hooaja avalavastusena toob Uku Uusberg 14. septembril Salme kultuurikeskuse suurel laval välja William Shakespeare'i komöödia "Nagu teile meeldib", mis pakub nii armastuslugusid kui ka poliitilisi intriige.

Laval näeb suurt osa linnateatri trupist, osades on Kaspar Velberg, Hele Palumaa, Kristiin Räägel, Laurits Muru, Rain Simmul, Allan Noormets, Andero Ermel, Argo Aadli, Mikk Jürjens, Tõnn Lamp, Egon Nuter, Indrek Sammul, Mart Toome, Simo Andre Kadastu, Kristjan Üksküla (külalisena), Sandra Uusberg, Hele Kõrve, Epp Eespäev, Andrew Lawrence King (külalisena), Meelis Orgse (külalisena), Peeter Klaas (külalisena), Tõnis Kuurme (külalisena), Taavet Borovkov, Jaak Kaljurand, Jasper Roost, Ingvar Uski, Johanna Liiv, Külli Pavelson ja Loreta Janson.

Näidendi on tõlkinud Georg Meri, lavastuse kunstnik on Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg, valguskunstnik Rene Liivamägi, muusikajuht Andrew Lawrence King, liikumisjuht Eve Mutso, helikujunduse autor Arbo Maran, grimmikunstnik Anu Konze, lavavõitluse on seadnud Indrek Sammul.

Priit Strandbergi lavastajadebüüt linnateatris – Molière'i "Õpetatud naised" – jõuab publikuni Salme kultuurikeskuse suurel laval 29. novembril. Satiiriline värssnäidend pilab pseudointellektuaalsust ja pealiskaudsust.

Osades on Maris Nõlvak, Maiken Pius, Hele Kõrve, Mart Toome, Kaspar Velberg, Anu Lamp, Märt Pius, Priit Pius, Mikk Jürjens ja Sandra Uusberg. Näidendi on tõlkinud Ants Oras, lavastuse kunstnik on Lilja Blumenfeld, helilooja Valter Soosalu, koreograaf Marika Aidla ja valguskunstnik Fredi Karu.

8. veebruaril jõuab Mustpeade majas lavalaudadele Riina Roose ja Paavo Piigi koostöös sündinud "Alguses oli sõna", mis on pühendatud 500 aasta täitumisele eestikeelse kirjasõna algusest.

22. veebruaril näeb ilmavalgust Marta Aliide Jakovski esimene lavastajatöö linnateatri koosseisulise lavastajana, 20. sajandi Iisraeli näitekirjaniku Hanoh Levini näidend "Krum".