Linnateater alustab juubelihooaega Shakespeare'i komöödiaga "Nagu teile meeldib"

Näidend vaatleb õukonna võimumänge, vastandab omavahel linna ja loodust, naerutab publikut ning esitab filosoofilisi küsimusi, hõbedase niidina läbib aga tervikut armastuse tärkamise teema. "Nagu teile meeldib", mis valmis Shakespeare'i sulest 1599, vaid aasta enne "Hamletit", on vormilt komöödia. Allhoovused on neil kahel näidendil aga mitmes mõttes sarnased – tegevus käivitub armutust vastasseisust vendade vahel ning omavahel on silmitsi võimuiha ja pime despotism ning ausus ja aukartus elu ees.

Lavastaja Uku Uusberg leiab, et "Nagu teile meeldib" võiks oma temaatikaga kõnetada vaatajat ka praegusel hetkel. "See lugu kannab endas aegadeüleseid ideaale ja ma usun, et me vajame selliseid lugusid, eriti just rahututel, konfliktsetel aegadel, et tuletada endale meelde, mis on keset kaost see tegelik liikumapanev jõud kõige all," sõnas ta.

Nagu autor on ette näinud, kuuluvad lavastuse juurde elav muusika, laulud ja tantsud, mida muusikajuht Andrew Lawrence-King ja liikumisjuht Eve Mutso on püüdnud ajaloolistele allikatele tuginedes võimalikult autentselt seada. Lavakujunduse on loonud Jaagup Roomet, kostüümid kavandas Eugen Tamberg. Meeskonda kuulusid veel valguskunstnik Rene Liivamägi, grimmikunstnik Anu Konze, helikujundaja Arbo Maran, lavavõitluse seadja Indrek Sammul ja konsultant Kristjan Üksküla. Näidendi on inglise keelest tõlkinud Georg Meri.

Mängivad Kaspar Velberg, Hele Palumaa, Kristiin Räägel, Laurits Muru, Rain Simmul, Allan Noormets, Tõnn Lamp, Kristjan Üksküla, Mikk Jürjens, Argo Aadli, Andero Ermel, Mart Toome, Egon Nuter, Indrek Sammul, Simo Andre Kadastu, Sandra Uusberg, Hele Kõrve, Epp Eespäev, Taavet Borovkov, Jaak Kaljurand, Jasper Roost, Ingvar Uski, Loreta Janson, Johanna Liiv ja Külli Pavelson. Muusikutena teevad lavastuses kaasa Andrew Lawrence-King, Meelis Orgse, Peeter Klaas ja Tõnis Kuurme.