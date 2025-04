Egon Nuter: eestlase kirik on teater

"Ma oleksin ammu pidanud saama selle auhinna tegelikult, ma oskan siiras olla küll," muigas Nuter, kes tundis enda sõnul juba pikalt, et kõik tema ümber on juba mingisuguse preemia saanud, ka kultuurkapitali aastapreemia laureaadist elukaaslane Liina Tennosaar. "Ma olen nii tänulik, et näitlejate liit selle piinlikku olukorra lahendas," sõnas ta.

Egon Nuter saab septembris 70-aastaseks. "Ma olen sellele mõtisklenud ja see on selline paratamatus. Mida kauem elad, seda vanemaks saad, midagi teha ei ole," sõnas Nuter, kes Tallinna Linnateatris teeb hetkel kaasa viies lavastuses. Suureks koormuseks Nuter seda ei pea. "Seal on ka selliseid vendi, kes teevad viis korda rohkem tööd kui mina. Mul peab nende ees isegi natuke piinlik olema, et nad nii palju teevad," ütles näitleja. "Mul on selline normaalne koormus ja need viis jaotuvad ka pika ajaperioodi peale. Ületöötamise hirmu ei ole," lisas ta.

Nuter tõi välja, et näitlejal on alati dilemma, et kui tal on järjest suuri osi, siis ta igatseb väiksemaid sinna vahele. "Kui sul on järjest väikeseid osi, siis igatsed seda rolli, kus sul vastutus oleks suurem," muigas Nuter. "Ma olen ise kõige rohkem rahul siis, kui komöödia ja tragöödia käivad käsikäes, siis on kõige mõnusam olla," lisas ta.

Eestlane käib teatris palju, "Rahamaa" piletitele joostakse esimestel sekunditel tormi. "Räägitakse, et me oleme üks vähem usklikke maid, meie kirik on teater. Seal me tunneme, et me oleme eestlased, seal meil meeldib olla, meeldib käia. Ma ei tea, kas seal on mingi tera tõtt, võib-olla on," arutles Nuter.

Linnateatrisse soovitab Nuter tulla vaatama aga Molière'i "Õpetatud naisi" ja "Nõusolekut". "Häid lavastusi on ju igas teatris," sõnas ta.