Galerii: lõppesid Ove Mustingu teise täispika mängufilmi "Seatapp" võtted

"Seatapp" on musta huumoriga vürtsitatud tragikoomiline lugu hääbuvast maaelust ja kaduvatest traditsioonidest, kus ei puudu ka absurdini küündivad situatsioonid.

"Lõuna-Eesti on vaieldmatult peidetud pärl," sõnas ise sealt kandist pärit filmi režissöör ja stsenarist Ove Musting. "Siinne loodus ja maastik pakuvad vaheldust ning vaateid, mida naljalt mujalt ei leia. Võttekohtade otsimise käigus avastasime fantastilisi kohti ja veel fantastilisemaid inimesi, kes omakorda inspireerisid ja rikastasid "Seatapu" lugu, lisades veel vahetult enne võtteid stsenaariumisse detaile, mille kohta ütleb üks terve mõistusega inimene, et selliseid lugusid lihtsalt ei saa päriselt olla juhtunud."

"Tegemist on tõenäoliselt ainukese mängufilmiga, mis käsitleb Eesti elu väljaspool pealinna nii valusalt, naljakalt ja ausalt. Tõenäoliselt on ka "Seatapp" viimane film, kus näeme loomi ja inimesi veel teineteise kõrval sellisel kujul toimetamas. See on kaduv maailm ja juba mõni aasta hiljem ei oleks "Seatapu" filmimine enam võimalik olnud," lisas Musting.

Võtted toimusid üle Eesti: Siimika külas Lääne-Harjumaal, Tartus ning Lõuna-Eestis Valgjärvel, Põlvas, Võrumaal ja Tsoorus.

"Võtteperiood oli ootuspäraselt raske," tõdes produtsent Jaan Laugamõts. "Talvel filmimine on erilise spetsiifikaga. Pidev külm ja vähene päevavalgus piiritlevad ja teevad võtted keeruliseks. Kui lisada juurde suurtes kogustes kõikvõimalikke koduloomi ja inimesi, siis on tulemuseks erakordselt keerukas komplekt, mille õnnestumises on osa igal võttegrupi liikmel."

Filmi peamistes rollides astuvad üles Aleksandr Bražnik, Taavi Teplenkov, Egon Nuter, Külliki Saldre, Hendrik Toompere jun, Andres Mähar, Mari Jürjens, Argo Aadli jpt.