X!

Elektroonilise muusika produtsent Siimi avaldas debüütalbumi

Muusika
Siimi
Siimi Autor/allikas: Krislyn Kroon
Muusika

Eesti elektroonilise muusika produtsent Siimi andis välja esimese plaadi "Patience".

Siimi sõnul demonstreerib album aastatepikkust arengut, kus erinevatest demodest tuli tänane tulemus lõpuks naturaalselt kokku. "Albumi avaldamine oli alati natuke võõras mõte mulle. Produtseerimine on ajamahukas töö ja jõuda ilma nurki lõikamata vajaliku laulude arvuni, veel enam nendega tervilik lugu jutustada, tundus väga hoomamatu ülesanne," selgitas Siimi.

"Album on täis metafoore minu elu keerdkäikudest. Loodan, et see paistab välja, suhestub inimestega ja aitab igasugust küttemuusikat ka uutele kuulajatele natuke lähemale tuua," rääkis ta ja lisas, et et kogu album on produtseeritud, miksitud, masterdatud ning osaliselt ka sisse lauldud tema enda poolt.

Igale loole on valminud ka visuaal, mille on filminud Robin Zuts ja Lauri Raitar, albumi kaanefoto autor on Krislyn Kroon.

Hiiumaalt pärit elektroonilise muusika produtsent Siimi on varem teinud koostööd näiteks Clicheriku & Mäxi, Triibupasta, Nublu ja Marp$iga, muusikat on ta avaldanud alates 2018. aastast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:24

Heidy Purga: praegu tundub, et raskem aeg on möödas

15:57

Iirimaa üks olulisemaid filmifestivale tõstab fookusesse Eesti filmitööstuse

15:43

Ott Maaten: Estonia teater on Eesti suur õnn ja õnnetus

15:35

Kohver: identiteedi varjamine andis algusaastatel vabaduse möllata

12:03

Uus "Käsilaste" film kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 26 000 külastuse

11:55

Elektroonilise muusika produtsent Siimi avaldas debüütalbumi

10:15

Lil Till avaldas uue albumi "Tallinn on minu"

09:32

Tristan Priimäe Kikumu soovitused: Sonic Boom ja Panda Bear, H. G. Wells ning Florian Wahl

09:00

Satu Rämö: Islandi loodusesse on draama sisse kirjutatud

09:00

Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm "Terroriseerivad tiivulised"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.07

Thomas Piketty: Eestis oleks tänapäeval kõigil parem, kui poleks olnud Nõukogude eksperimenti

06.07

Ivari Ilja: rahvusooper loob uue ooperiosakonna juhataja koha

15:43

Ott Maaten: Estonia teater on Eesti suur õnn ja õnnetus

15:35

Kohver: identiteedi varjamine andis algusaastatel vabaduse möllata

06.07

Tanel Ingi: hakkasin lavastama, kuna mul hakkas tõenäoliselt näitlejana mingil hetkel natuke igav

06.07

Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

09:00

Satu Rämö: Islandi loodusesse on draama sisse kirjutatud

02.07

Elmo Nüganen "Armastusest kolme apelsini vastu": esimestel etendustel oli saalis haudvaikus

18:24

Heidy Purga: praegu tundub, et raskem aeg on möödas

06.07

Otseülekanne: Tallinna linnahallis restaureeritakse Põldroosi hiigelgobelääni

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo