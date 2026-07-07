Elektroonilise muusika produtsent Siimi avaldas debüütalbumi

Siimi sõnul demonstreerib album aastatepikkust arengut, kus erinevatest demodest tuli tänane tulemus lõpuks naturaalselt kokku. "Albumi avaldamine oli alati natuke võõras mõte mulle. Produtseerimine on ajamahukas töö ja jõuda ilma nurki lõikamata vajaliku laulude arvuni, veel enam nendega tervilik lugu jutustada, tundus väga hoomamatu ülesanne," selgitas Siimi.

"Album on täis metafoore minu elu keerdkäikudest. Loodan, et see paistab välja, suhestub inimestega ja aitab igasugust küttemuusikat ka uutele kuulajatele natuke lähemale tuua," rääkis ta ja lisas, et et kogu album on produtseeritud, miksitud, masterdatud ning osaliselt ka sisse lauldud tema enda poolt.

Igale loole on valminud ka visuaal, mille on filminud Robin Zuts ja Lauri Raitar, albumi kaanefoto autor on Krislyn Kroon.

Hiiumaalt pärit elektroonilise muusika produtsent Siimi on varem teinud koostööd näiteks Clicheriku & Mäxi, Triibupasta, Nublu ja Marp$iga, muusikat on ta avaldanud alates 2018. aastast.