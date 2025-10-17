X!

Clicherik ja Mäx avaldasid albumi "Club Schlager"

Muusika
Clicherik ja Mäx
Clicherik ja Mäx Autor/allikas: Universal Music Estonia
Muusika

Clicherik & Mäx tõid kuulajateni oma kolmanda stuudioalbumi "Club Schlager", mis ühendab nullindate klubikultuuri esteetika kaasaegse popmuusikaga.

Sakus koos üles kasvanud duo ühendas enda sõnul uuel albumil nostalgilise eufooria suviste hittmeloodiatega, tehes seda kõike läbi iroonilise enesepeegelduse.

"See album sündis öödest, mis venisid hommikuks, ja hommikutest, mis muutusid jälle peoks," ütlesid Clicherik ja Mäx. "Tahame, et "Club Schlager" oleks koht, kus kõik võivad hetkeks unustada argipäeva ja tantsida nii, nagu homset poleks."

12 looga albumil löövad kaasa Triibupasta, An-Marlen, Erich Krieger ja Valge Tüdruk. Produtsentide toolidel istusid kohalikud tegijad nagu Boipepperoni, Siimi, Markus Palo, Kris ja Luka Bo Lemström Soomest ning DJ Rudd ja JJ LUSH Lätist. Plaadi ilmumist tähistatakse 29. novembril Tallinnas Kultuurikatlas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:32

Urmo Saareoja: nõudke kandidaatidelt kultuuri

09:29

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

09:10

Kultuuri kodu | Kultuurkapital on kakuke, millest kõik tahavad tükki

08:52

EKA kangatrüki stuudio meister: tudeng peab saama julguse kogu protsessi ise teha

08:47

Clicherik ja Mäx avaldasid albumi "Club Schlager"

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

16.10

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

16.10

Otseülekanne: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.10

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

16.10

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

16.10

Otseülekanne: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

16.10

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

16.10

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

16.10

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

16.10

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

16.10

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo