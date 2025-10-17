Clicherik ja Mäx avaldasid albumi "Club Schlager"

Clicherik & Mäx tõid kuulajateni oma kolmanda stuudioalbumi "Club Schlager", mis ühendab nullindate klubikultuuri esteetika kaasaegse popmuusikaga.

Sakus koos üles kasvanud duo ühendas enda sõnul uuel albumil nostalgilise eufooria suviste hittmeloodiatega, tehes seda kõike läbi iroonilise enesepeegelduse.

"See album sündis öödest, mis venisid hommikuks, ja hommikutest, mis muutusid jälle peoks," ütlesid Clicherik ja Mäx. "Tahame, et "Club Schlager" oleks koht, kus kõik võivad hetkeks unustada argipäeva ja tantsida nii, nagu homset poleks."

12 looga albumil löövad kaasa Triibupasta, An-Marlen, Erich Krieger ja Valge Tüdruk. Produtsentide toolidel istusid kohalikud tegijad nagu Boipepperoni, Siimi, Markus Palo, Kris ja Luka Bo Lemström Soomest ning DJ Rudd ja JJ LUSH Lätist. Plaadi ilmumist tähistatakse 29. novembril Tallinnas Kultuurikatlas.