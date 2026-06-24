Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

22. ja 23. juunil toimus Pühajärvel traditsiooniline Pühajärve jaanituli, kus astusid lavale muusikud nii Eestist kui ka välismaalt.

Kahe päeva jooksul astusid Pühajärve jaanitulel lavale Küberrünnak ja Karmo, Clicherik ja Mäx, Terminaator, Nublu, Dimension, Cartoon, Qotid, 35Maffia, Emily J, An-Marlen, Siimi, Triibupasta, Charlie Tee, Säm, Karl-Erik Taukar, Villemdrillem, Smilers, Rudimental, Bassjackers, Pahalaps ja Bossu, Lotey, Boipepperoni ja Qslap, Oskvr, K Motionz, Kermo Murel ning Ran-D. Festivalile tõmbas joone alla peaesineja Rudimental.