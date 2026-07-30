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Ove Mustingu must komöödia "Seatapp" jõuab kinodese septembri lõpus

Film
Lõppesid mängufilmi “Seatapp” võtted
Lõppesid mängufilmi “Seatapp” võtted Autor/allikas: Heikki Leis
Film

"Kalevi" ja "Reeturi" režissööri Ove Mustingu uus mängufilm "Seatapp" jõuab kinodesse 25. septembril.

"Seatapp" on musta huumoriga vürtsitatud tragikoomiline lugu hääbuvast maaelust ja kaduvatest traditsioonidest, kus ei puudu ka absurdini küündivad situatsioonid.

Vahetult enne jõule saabub külasse veterinaarametnik, kes tahab ühe juhtumi kiiresti lõpetada. Tema omamoodi tõlgendatud otsused vallandavad järjest absurdsemaid sündmusi just siis, kui Ants ja Minna valmistuvad sugulaste iga-aastaseks külaskäiguks.

Filmis astuvad üles Oleksandr Bražnik, Taavi Teplenkov, Egon Nuter, Külliki Saldre, Hendrik Toompere juunior, Andres Mähar, Mari Jürjens, Argo Aadli, Christopher Rajaveer, Andres Puustusmaa, Inga Salurand, Mairo Libba, Carita Vaikjärv, Joonas terik, Haldja Semjonova, Marie Konsa.

"Seatapu" režissöör ja stsenarist on Ove Musting, produtsent Jaan Laugamõts, operaator Sten-Johan Lill, kunstnik Anneli Arusaar, monteerija Moonika Raidam, helilooja Mihkel Zilmer, helirežissöör Markus Andreas, tootja Downtown Pictures.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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