Linnateatris esietendub eesti raamatu aastale pühendatud lavastus "Alguses oli laul"

Kuna tänavu tähistatakse 500 aasta möödumist esimese eesti keelt sisaldava trükise, 1525. aastal Saksamaal välja antud luterliku käsiraamatu ilmumisest ja eesti keele areng on olnud otseselt seotud lauludega, andis see aastapäev linnateatri muusikajuhile Riina Roosele inspiratsiooni lavastuse loomiseks.

Roose lavastajakäekirja kuulub kolm komponenti – muusikaline, hariv ja mänguline. Lavastuses "Alguses oli laul" kannavad linnateatri näitlejad sõna, laulude, tantsude ja pillilugude abiga ette eesti keele arenguloo läbi viie sajandi.

Muusika- ja ajaloohuvi kõrval valutab Roose südant eesti keele tänase positsiooni ja olukorra üle, kus võõrkeelsed väljendid jõuliselt peale tungivad. Lavastaja rõhutas, et meil kõigil on võimalus ja vabadus seista iga päev oma keele eest.

"Ainult meie võime kasutada kõiki neid heasoovlikke sõnu, mis eesti keeles on. Kui ma ütlen "head aega", "kõike head", "hea küll", "hüva", siis neis kõigis on sees hea soovimine, nii et oleks rumal neid kõrvale heita. Ja eesti keel on väga rikas, niipea kui sa sellega tegelema hakkad, avaneb neid rikkusi veel ja veel. Mitte üheski muus keeles ei saa inimene olla nii elus ja loov kui emakeeles."

Lavastuse tekstid kirjutasid Riina Roose ja Paavo Piik, kunstnik on Anu Konze ja liikumisjuht Eve Mutso. Esitavad Hele Kõrve, Hele Palumaa, Kristiin Räägel, Andero Ermel, Laurits Muru, Mart Toome, Egon Nuter ja Riina Roose.