Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

Möödunud aastal 200 lavastust vaadanud teatrikriitik Danzumees rääkis Vikerraadios, et tema arvates parimaid lavastusi ja rollisooritusi tänavu teatriauhindadel nomineeritud ei ole. Kriitik tõdes, et võib-olla peaks teatriauhinna kategooriates eristama sõnalavastuse ja muu, et erinevad tegijad saaks rohkem tähelepanu ja konkurents oleks ausam.

Rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil antakse üle teatriauhinnad, nominendid tehti teatavaks juba mõni aeg tagasi.

"Võib öelda küll, et meil oli piisavalt rammus teatriaasta," ütles teatrikriitik Danzumees, kes külastas möödunud hooajal kokku 200 lavastust, neist 166 erinevat lavastust Eestis. "Sel aastal ei ole kõik minu kõige lemmikumad lavastused nomineeritud."

Danzumehe sõnul jäeti nominatsioonita aasta parim lavastus ning parim mees- ja naispeaosa. "Minu jaoks oli parim lavastus Eesti Draamateatri "Ükskord Liibanonis", sellist põnevust, et istudki tõepoolest tooli eesääres ja närid küüsi, pole mina varem kogenud. Just kuidas see on kunstiliselt kokku pandud. Lavastus on nomineeritud kunstniku kategooras, nominatsiooni sai kunstnik Kristjan Suits."

Samuti meeldis Danzumehele eelkõige lavastuslikus mõttes rokkooper "Seto Odüsseia". "Lavastuses kasutatakse ära kõiki looduslikke võimalusi. Seal olid võib-olla väikesed küsimärgid, mis žüriile võisid jääda pinnuks silma, miks nad ei tahtnud seda esile tõsta," arutles Danzumees.

Nomineertud etendustest meeldis Danzumehele väga Tartu Uue Teatri "TARTY 1985. Laskumine orgu". "Minu jaoks oli küsitavuseks Tartu Kaubamaja poolne publikusektor, mis oli täidetud natuke vähema sisukusega. Teine etendus, mis väga meeldis, oli Tallinna Linnateatri "Alguses oli laul", kus sai väga palju uut infot meie kultuuriloo kohta, Hele Kõrve oli spetsiaalselt selle tüki jaoks lausa viiulimängu ära õppinud."

Danzumehe sõnul tegi väga ägeda rolli Terje Pennie lavastuses "Arkaadia teel". "Intensiivsus, millega ta seda rolli teeb, psühholoogiline mitmekihilisus on vaimustav. Teine võrratu kandidaat naispeaosale on Grete Jürgenson. Väga tundeerk on Anneli Rahkema roll lavastuses "Sügissonaat"."

"Terve aasta parim meesnäitlejatöö sündis minu jaoks Saueaugul, kus Tõnu Oja mängis koos oma pojaga. Seda Tõnu mina ei olnud näinud varem. Tõnu on loonud midagi erakordset ja leidnud endas uue näo, ma oleks meelsasti näinud teda meespeaosa kategooria võitjana," kiitis kriitik lavastust "Vereliin".

Danzumees tõstis esile Vanemuise lavastuse "Palavik", kus suurepärased rollid teevad Rasmus Kaljujärv ja Andres Mähar. "See on fenomenaalne, mida Kaljujärv selles tükis teeb," sõnas kriitik.

Eriauhinna kategooriasse liigituvad Danzumehe sõnul lavastustööd, mis mujal tähelepanu ei saa, aga väärivad esiletoomist. "Seepärast ongi kummaline, et sel aastal neli neist ei ole nomineeritud teistes kategooriates. Ma ise oleksin selles kategoorias näinud ka Dagö ja Fine5 tantsuteatri lavastust "Vahtra hääl ja üllas kuu". Õnneks on nad nomineeritud tantsu kategoorias," nentis kriitik. "See on muusikal, aga lugu ise on noormehest, kes läheb Itaaliasse juustu tegemist õppima."

"Kuna nominatsioone teatriauhindadel on vähe, võiks sõnalavastused ja muu olla eristatud, et erinevad tegijad saaks rohkem tähelepanu. Kuidas sa paned lavastaja ja tantsija ühele kaalupulgale, neid võiks eristada, et oleks ausam," sõnas Danzumees.

Suvelavastustest soovitas Danzumees Virumaale vaatama minna Elar Vahteri meisterlikult lavastatud "Kippari unerohtu", Pärnus lavale tulevat ja Raimond Valgre elust jutustavat lavastust "Raim", Kiidjärvel esietenduvat lavastust "Baskin" ja ka Tehnikaülikooli linnakus lavale jõudvat lavastust legendaarsetest teadlastest. Kriitiku sõnul tasub vaatama minna ka R.A.A.M lavastust "Hõbe", kus mängivad kolm päriselus sõbrannat Maria Annus, Riina Maidre ja Juuli Lill ning kõiki meesosi Aarne Soro.