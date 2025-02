2011. aastal Liibanonis pantvangi võetud ratturite lugu jõudis draamateatri lavale

2011. aasta märtsis rööviti Liibanonis Bekaa orus seitse Eesti jalgratturit. Välisministeeriumi eestvedamisel käivitus mitu kuud vältav rahvusvaheline päästeoperatsioon, mille tulemusel mehed elusalt ja tervelt koju jõudsid.

Lavastaja Hendrik Toompere juuniori jaoks on tegemist mitmes mõttes erilise looga.

"Meil ei ole olnud väga palju kokkupuuteid ei terroristide ega islami kultuuriga, aga teine, olulisem põhjus on, et lõpuks kõik läks hästi, meie poisid tulid ühes tükis tagasi, elus ja terved. See ei ole tavaline. Sellised pantvangijuhtumid võivad kurvalt lõppeda. Meil töötas tohutu hulk inimesi selle juhtumi kallal ja mingis mõttes on see lavastus kummardus nende inimeste tööle," rääkis lavastaja "Aktuaalses kaameras."

Autor Mehis Pihla ei nimeta teost dokumentaaldraamaks, vaid detektiivipõnevikuks ning selle reeglite järgi on konstrueeritud nii sündmustik kui ka värvikad tegelaskujud.

"Kindlasti on fiktsiooni, sest väga suur osa sellest juhtumist on salastatud. Väga palju infot pärineb Tiit Pruuli raamatust "Antiliibanon". Ta on teinud põhjaliku uurimuse, talle tundus väga põnev, kui ta hakkas inimestega rääkima ja pani need vihjed kokku. Seal on taga palju rohkem kui see, mis on avalikult teada," lausus Pihla.

Lavastuse on kujundanud Kristjan Suits, Lauri Kaldoja, Priidu Adlas ja Eret Kuusk.

Osades on Märten Metsaviir, Ivo Uukkivi, Christopher Rajaveer, Tõnis Niinemets, Raimo Pass, Ülle Kaljuste, Markus Luik, Kersti Heinloo, Marian Eplik, Richard Ester, Lauri Kaldoja ja Johannes Tammsalu.

Etendused toimuvad Eesti Draamateatri suures saalis.