Luhamaal esietendub Seto kuningliku teatri esimene lavastus "Seto Odüsseia"

Libreto autori Kauksi Ülle sõnul ajendas teda Homerose eeposest inspireeritud "Seto Odüsseiat" kirjutama nii sõda kui ka asjaolu, et lapsepõlvest on teos hinge läinud. Samuti tõid oma mõjutusi seto kultuuri sarnasused Vana-Kreeka omaga, näiteks lugulaulude laulmine.

Lavastaja Elina Pähklimäe sõnul võibki lugu Odüsseiast olla toimunud justkui Setomaal, rääkides sellest, kuidas üks seto mees pidi minema sõtta ja mis kõik nende 20 aasta jooksul juhtus. Lisaks muule, räägib lugu Pähklimäe sõnul ka tugevatest naistest, kes saavad sõja ajal ise hakkama ja hoiavad riiki koos.

"Sõda käib, aga räägitakse meestest, aga ei räägita naistest. Mida naised läbi elavad, millega nad peavad rinda pistma ja kui keeruline on seda kõike üleval pidada ja ma arvan, et üks osa sellest "Seto Odüsseiast" näitab seda naise poolt või mida elavad läbi kodused," sõnas Pähklimägi.

Rokkmuusikal on seto keeles ning selle toovad vaatajateni peamiselt seto juurtega näitlejad.

"Mina mängin nõid Kirket. Seto kontekstis võivad ka olla igasugused nõiad ja essütajad. Essütaja on see, kes eksitab inimesi teelt ja antud juhul eksitab ta Odüsseust tema koduteelt, aga Kirke on eelkõige ikkagi naine ja kuna kogu see lugu on armastusest, siis võib siin igasuguseid asju juhtuda," ütles näitleja Anne Veesaar.

Mõni näitleja on aga seto kultuuri ja keelega lähemalt tutvunud rokkmuusikalis osaledes.

"Kui mulle esmajoones Anne Veesaar helistas ja pakkus, siis ma küsisin, kas ma selle seto keelega kuidagi hakkama saan. Anne ütles aga seepeale, et sa oled Saksamaal kunagi saksa keeles teinud suure lavastuse, asi see siis seto keel selgeks saada. Enne suurte proovide algust ma tegelikult tegingi Annega tööd. Harjutasin stseenid ja laulud tekstiga läbi, ta tõlkis mulle kõik ära ja tegelikult praegu juba saab omaseks, sest kirjapilt on juba omaseks saanud ja inimesed ümber ringi ka räägivad," sõnas muusikalinäitleja Nele-Liis Vaiksoo.

Helilooja Matis Leima sõnul sobib seto keel ja pärimus hästi rokkmuusika aineseks. Kauksi Ülle kirjutatud tekst mitmesuguste sündmuste ja seiklustega olid ka inspireerivad.

"Seto keeles on tehtud sellist kaasaegset rokkmuusikat vähe ehk väga palju on veel teha ja ma muudkui kasutan seda mõtet, mis kõik on tegemata ehk tuli nagu vändrast saelaudu," lausus Leima.

"Seto Odüsseiat" mängitakse Luhamaal 10. augustini.