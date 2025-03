Galerii: selgusid teatriauhindade laureaadid

"Alati, kui ma teatritööd teen, siis mul on tunne, et ei tulnud välja. Mul on alati selline tunne, et ma ei oska, aga võib-olla see on hea," ütles kunstnikuauhinna laureaat Laura Pählapuu.

"Ma tänaksin kõiki neid inimesi, kellega olen koos töötanud ja kõiki neid, kellega koos ma pole töötanud," sõnas parima naiskõrvalosatäitja auhinna pälvinud Kaie Mihkelson.

Võitjad:

TEATRILIIGIÜLESED AUHINNAD

Žürii: Tambet Kaugema (esimees), Eve Andre-Tuga, Maria Arusoo, Lisanna Lajal, Kristel Nõlvak ja Aare Tool.

Lavastajaauhind

Lauri Lagle – "Leviaatan" (Ekspeditsioon).

Kunstnikuauhind

Laura Pählapuu – kunstnikutöö lavastustele "Leviaatan" (Ekspeditsioon), "Üks helevalge tuvi" (Eesti Draamateater) ja "Antigone" (Teater Vanemuine).

SÕNALAVASTUSTE AUHINNAD

Žürii: Jaak Allik (esimees), Piret Jaaks, Tambet Kaugema, Karmo Mende, Laine Mägi, Tiina Mälberg ja Johanna Rannik.

Meespeaosatäitja auhind

Tõnis Niinemets – Artur lavastuses "Rahamaa" (Eesti Draamateater).

Naispeaosatäitja auhind

Riina Maidre – Anna lavastuses "Erakõnelused" (Eesti Draamateater) ja Naine lavastuses "Pärsia viimase keisri mõrv" (R.A.A.A.M.).

Meeskõrvalosatäitja auhind

Taavi Teplenkov – Sergei Eisenstein lavastuses "Eisenstein", osatäitmised lavastuses "Rahamaa" ja Sartorius lavastuses "Solaris" (kõik Eesti Draamateater) ning Ural Tansõkbajev lavastuses "Totalitaarne romaan" (Eesti Draamateater ja Vaba Lava).

Naiskõrvalosatäitja auhind

Kaie Mihkelson – Mary lavastuses "Kollane tapeet" ja Vanaema lavastuses "Üks helevalge tuvi" (mõlemad Eesti Draamateater).

Eesti Näitlejate Liidu auraha

Antakse Eesti Näitlejate Liidu liikmele tunnustusena kolleegidelt. Laureaadi valib liidu juhatus.

Egon Nuter

Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse aumärk

Antakse vähemalt 15 aastat erialast tööd teinud loovtehnilisele töötajale, kelle töö ja pühendumus väärib kolleegide hinnangul tunnustust. Laureaadi valib ühenduse juhatus.

Indrek Tiisel

Rahel Olbrei nimeline balletiauhind

Žürii: Anu Ruusmaa (esimees), Eve Andre-Tuga, Jüri Jekimov, Jelena Karpova ja Galina Rohumaa.

Viktor Fedortšenko – väljapaistev balletisolist ning teenekas balletipedagoog ja repetiitor, töötanud nii Eestis kui ka välismaal.

Aleksander Kurtna nimeline tõlkijaauhind

Žürii: Sven Karja (esimees), Maria Esko, Triin Sinissaar ja Triinu Tamm.



Indrek Koff – väga erisuguse stiili ja poeetikaga näitekirjanike loomingu vaimu tabamise ning kongeniaalse eestindamise eest prantsuse ja portugali keelest.

Otto Hermanni nimeline orkestrandiauhind

Eesti esimese kutselise teatri sümfooniaorkestri (1906) asutaja nimeline auhind, mille eesmärk on esile tõsta ja väärtustada pikaaegset, vähemalt 15 aasta pikkust kõrgetasemelist pühendunud tööd teatri orkestrandina.

Žürii: Risto Joost (esimees), Aabi Ausmaa, Lauri Sirp, Linda Viller ja Ann Õun.



Heli Ilumets – Vanemuise sümfooniaorkestri tšellomängija (aastast 1989) ja pillirühma kontsertmeister (aastail 1989–2009), äärmiselt pühendunud, alati toetav ja abivalmis kolleeg.

Ants Lauteri nimeline auhind

Antakse kaks auhinda, kuni kümme aastat teatritööd teinud noorele näitlejale ja/või lavastajale (alates esimesest lavastusest). Auhinna määramisel peetakse silmas kandidaadi erialast arengut.

Žürii: Anu Lamp (esimees), Kersti Heinloo, Martin Mill, Mirko Rajas ja Juhan Ulfsak.

Veiko Porkanen – osatäitmised: Mihkal Hõpe – "Obinitsa" (2015), noorem Andres ja poeg Andres – "Meie oma tõde, meie oma õigus" (2015), Salvatore – "Roosi nimi" (2017), Leemet – "Mees, kes teadis ussisõnu" (2018), Karl – "Midagi tõelist" (2018), Mürka – "Kirvetüü" (2019), Petruchio – "Tõrksa taltsutus" (2022), Poeet – "Sada grammi taevasina" (2023), Kostja/Stjopa – "Neljas õde" (2023), Voldemar Ilves – "Side" (2024), Kaksik – "Päevaraamat" (2024, kõik Teater Vanemuine).

Ringo Ramul – lavastused: "Võlur Oz" (2016, Ugala Teater ja EMTA lavakunstikool), "Kellavärgiga apelsin" (2017, Rakvere Teater ja EMTA lavakunstikool), "Ilmavõõras" (2018, Saueaugu Teatritalu), "Tähtede seis" (2018), "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" (2019), "Leskede kadunud maailm" (2021), "Üle oma varju" (2022), "Kolm ahvi" (2022), "Head lapsed" (2023), "Me peale ülalt jälle paistsid tähed" (2024, kõik Ugala Teater) "Haige mäger" (2021, Kinoteater ja Tartu Uus Teater), "Päevaraamat" (2024, Teater Vanemuine).

Kristallkingakese auhind

Antakse kahele noorele etenduskunstnikule esimeste märkimisväärsete lavatööde eest. Auhinna ühe laureaadi valis tänavu sõnalavastuste auhindade žürii ja teise tantsuauhinna žürii.

Žürii: Jaak Allik (esimees), Piret Jaaks, Tambet Kaugema, Karmo Mende, Laine Mägi, Tiina Mälberg ja Johanna Rannik.

Jass Kalev Mäe – osatäitmised: Nicolas – "Poeg" (Theatrum), d'Artagnan – "Kolm musketäri", Vend – "Head lapsed", Eerik – "Koju", Rysiek – "Meie klass", Daaniel – "Mepeale ülalt jälle paistsid tähed" ja Martin Black – "Arhitekt" (kõik Ugala Teater).

Žürii: Liisi Aibel (esimees), Raho Aadla, Lisanna Lajal, Eve Mutso-Oja ja Aare Rander.

Johhan Rosenberg – paeluva mõtteilma ning kõneka kehakeelega lavastaja ja etendaja: lavastused "Eden Detail" ja "traps" (mõlemad Kanuti Gildi SAAL), lavastus "Järelsuve koor" (Von Krahli Teater ja EMTA lavakunstikool), etendaja lavastustes "Küsi minu kehalt" (elektron.art), "SÜTITAJAD" (Kanuti Gildi SAAL) ning "Schema" (Kanuti Gildi SAAL ja elektron.art).

VIIVE ERNESAKSA NIMELINE MUUSIKALISE JA / VÕI HELIKUJUNDUSE AUHIND

Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

Žürii: Ardo Ran Varres (esimees), Jakob Juhkam, Hendrik Kaljujärv, Liina Sumera ja Aleksandr Žedeljov.

Lauri Kaldoja – muusikaline ja helikujundus lavastustele "Aja oma atra läbi koolnute kontide", "Erakõnelused", "Kollane tapeet", "Rahamaa" ja "Solaris" (kõik Eesti Draamateater).

MUUSIKAAUHIND

Žürii: Heli Veskus (esimees), Alvar Loog, Kristel Pappel, Aare Tool ja Mati Turi.

Tõnu Kaljuste – Philip Glassi kammerooperi "Hydrogen Jukebox" muusikaline tõlgendus ja tänapäevase muusikateatri väsimatu edendamine (Nargenfestival).

Tamar Nugis – haaravad ja vokaalselt kõrgetasemelised osatäitmised Viktor Ullmanni ooperis "Atlantise keiser" (Rahvusooper Estonia ja Von Krahli Teater), Giacomo Puccini ooperis "Madama Butterfly" (Rahvusooper Estonia) ning Philip Glassi kammerooperis "Hydrogen Jukebox" (Nargenfestival).

REET NEIMARI NIMELINE KRIITIKAAUHIND

Žürii: Kirsten Simmo (esimees), Liis Aedmaa, Kadi Herkül, Meelis Oidsalu ja Margot Visnap.

Maris Johannes – artiklid "Kurjuse kapsel" (Sirp 2. II 2024), "Kuhu kadusid kodud?" (Sirp 9. VIII 2024) ja "Hullumeelsete fatamorgaana" (Sirp 25. X 2024).

SALME REEGI NIMELINE LASTETEATRI AUHIND

Žürii: Eleriin Miilman (esimees), Iir Hermeliin, Kristel Nõlvak ja Keiu Virro.

Tuuli Potik ja Eve Mutso – idee autor ja produtsent ning koreograaf ja lavastaja haridusprojektis "Tajuleebe tantsulugu": Eestis esimene teatrimaailma osavõtlik tutvustamine autistlikele ja intellektipuudega lastele (Rahvusooper Estonia).

Eriauhind

Veiko Porkanen ja Ken Rüütel – näitlejameisterlik kooskõla Vanemuise teatri lavastuses "Päevaraamat".

BALLETIAUHIND

Žürii: Anu Ruusmaa (esimees), Eve Andre-Tuga, Jüri Jekimov, Jelena Karpova ja Galina Rohumaa.

Ketlin Oja – Blanche lavastuses "Tramm nimega Iha" ja nimiosa lavastuses "Giselle" (mõlemad Eesti Rahvusballett).

TANTSUAUHIND

Žürii: Liisi Aibel (esimees), Raho Aadla, Lisanna Lajal, Eve Mutso-Oja ja Aare Rander.

Ruslan Stepanov – lavastus "Küsi minu kehalt" (elektron.art).

ETENDUSKUNSTI AUHIND

Žürii: Gregor Kulla (esimees), Maria Arusoo, Maike Lond, Urmas Lüüs ja Riina Oruaas.

Mart Kangro – julgelt absurdsed ja tundlikud lavastused "Inimese anatoomia" (Ekspeditsioon) ja "Keskealine tantsuajalugu" (Kanuti Gildi SAAL).

ALGUPÄRASE DRAMATURGIA AUHIND

Žürii: Heidi Aadma (esimees), Johan Elm, Marta Aliide Jakovski ja Urmas Lennuk.

Mehis Pihla – näidend "Rahamaa"

LOOVTEHNILISTE TÖÖTAJATE AUHINNAD

Žürii: Siim Saarsen (esimees), Ivika Jõesaar, Roland Leesment, Taivo Pahmann, Sander Põllu, Mart Saar ja Liina Unt.

Lavastust ettevalmistava töötaja auhind

Mait Sarap – Vanemuise teatri dekoratsiooniala assistent. 2024. aastal paistis silma tehniliste lahendustega lavastustele "Turandot", "Prohvet ja idioot" ning "Kuninga käsk".

Etendust teenindava töötaja auhind

Raido Linkmann – teatri Ekspeditsioon helitehnik. Helitehniku tavatöö piiride nihutamine lavastuste "Nüüd võib sellest rääkida", "Reis metsa lõppu", "Inimese anatoomia" ja "Leviaatan" teenindamisel.

Haldus- ja administratiivtöötaja auhind

Jane Oksa – Kellerteatri korraldusjuht. Ta on mitmekülgne, hooliv ja toetav kolleeg, kes jagab erakordse osavusega oma ööpäeva kõigi teatritööde vahel, et asjad sujuksid ning etendused ja proovid toimuksid, inimene, kelleta Kellerteater ei suudaks päevagi elada.

LAVASTUSE ORIGINAALMUUSIKA AUHIND

Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

Žürii: Ardo Ran Varres (esimees), Jakob Juhkam, Hendrik Kaljujärv, Liina Sumera ja Aleksandr Žedeljov.

Maria Faust – muusika lavastusele "Rahamaa" (Eesti Draamateater).