Andri Luup lavastusest "Soo": minu eesmärk pole anda hinnanguid

Näidendi peategelast – end oma kehas ja maailmas võõrana tundvat Rebekat – kehastab Miriam Peterson, kes igapäevast leiba ei teeni näitleja, vaid füsioterapeudina.

"Ma olen alati näinud, et selline mitme ameti peal olemine rikastab minu enda maailma väga palju ja kindlasti need tööd täiendavad üksteist. Mõlemad on väga suhtluse peal ja mõlemad on väga inimesest huvitunud ametid, see kindlasti ühendab nii füsioteraapiat kui ka teatrimaailma," sõnas Peterson.

Miriami sõnul mõistab ta oma vastuolulist kangelannat hästi. "Igaüks otsib ennast, kes kuidas moodi ja mulle meeldib, et see tüdruk otsib ennast väga mitmetahuliselt. Ta täpselt tõesti ei tea, kes ta on, mis ta on, mida ta peaks muutma, ta kaalub erinevaid variante, ta ei ole valinud kindlalt sihti, kuhu ta peaks minema. Tal on lihtsalt vaja kuskilt need vastused leida," rääkis ta.

Rebeka isa, kes tütre peataolekut omal kombel mõista püüab, kehastab Marius Peterson, kelle sõnul polnud tal oma tegelasega samuti keeruline samastuda.

"Mina olen oma rolli Tairoga umbes samas vanuses ja samas vanuses on ka näidendi autor Andri Luup. Paljud teemad on selles mõttes ju ühised tegelasega, et ongi nii, et ega enam ei saagi aru paljudest asjadest. Püüaks isegi inimesena aru saada, aga samas on tekkinud selline etapp elus, et ega ei tahagi kõigest aru saada, ei huvita. Lihtsalt peaasi, et üksteisele kõrri ei karataks suures hoos," rääkis Marius Peterson.

Autor ja lavastaja Andri Luup ütles, et tema eesmärk pole anda hinnanguid, vaid mõista ja kaasa mõelda. "Minul on sõpru-tuttavaid ja sõbrad räägivad, et nende sõprade sugulastel on selliseid segaduses noori, ja siis oleks hästi äge teada saada, mismoodi nende vanemad seda näevad ja mis olukordi seal ette võib tulla," selgitas Luup.

Pereema kehastab Liina Vahtrik ja appi tõtanud soovolinikku Mark Erik Savi.