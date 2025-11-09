Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta
Kultuuriministeeriumi otsusel jääb 2026. aastal riigi tegevustoetus saamata viiel toetust küsinud teatril - Elektron.art-il, Theatrumil, Temufil, Nuutrumil ja Improteatril. Neist kaks - Elektron.art ja Theatrum esitasid eelmisel aastal edukad taotlused ehk said riigilt raha, vahendab Eesti Päevaleht.
Kultuuriministeerium avalikustas era- ja munitsipaalteatritele määratud tegevustoetuste summad, mille kogumaht on 2 462 061 eurot.
Toetuse saamiseks laekus 14 taotlust kogusummas 5 549 876 eurot. Komisjon teeb ettepaneku toetada üheksat taotlejat kogusummas 2 462 061 eurot.
Kõige suurema tegevustoetuse saab riigilt Tallinna Linnateater (821 692 eurot). Suuremad toetused määras komisjon veel VAT Teatrile (412 625 eurot), Vaba Lavale (360 454 eurot) ja Sõltumatu Tantsu Ühendusele (338 838 eurot).
Toetust saavad ka Piip ja Tuut Teater (186 697 eurot), Kinoteater (63 909 eurot), Eesti Tantsuagentuur (91 299 eurot), Must Kast (67 977 eurot), Fine5 tantsuteater (118 570 eurot).
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: Eesti Päevaleht