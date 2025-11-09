Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

Kultuuriministeeriumi otsusel jääb 2026. aastal riigi tegevustoetus saamata viiel toetust küsinud teatril - Elektron.art-il, Theatrumil, Temufil, Nuutrumil ja Improteatril. Neist kaks - Elektron.art ja Theatrum esitasid eelmisel aastal edukad taotlused ehk said riigilt raha, vahendab Eesti Päevaleht.