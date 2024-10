Lembit Peterson: Theatrumi 30. hooaja leitmotiiviks on tänu

Theatrum tähistab 30. hooaega. Sel puhul tuuakse lavale Lembit Petersoni, Andri Luubi ja Maria Petersoni uuslavastused, aga ka juba repertuaari kuuluvad lavastused. Petersoni sõnul on 30. hooaeg tänuavaldus kõigile, kellega koos on teatrit tehtud.

30 aastat tagasi alguse saanud Theatrumi teater sündis soovist pakkuda alternatiivi väljaspool riigiteatri süsteemi, mis on Lembit Petersoni sõnul küllaltki komplitseeritud. Tol ajal oli Lembit Peterson Viljandi kultuurikolledžis teatrikateedri juhataja, kus oli tore seltskond, kellega tehti palju etendusi. Paralleelselt tekkisid ka Humanitaar Instituut ja Vanalinna Hariduskolleegium, mille ümber kogunes palju teatrihuvilisi inimesi.

"Selles kõigest see kuidagi loomulikult välja kasvas. Siis saime ühe väikese toakese dominiiklaste kloostri varemetes," meenutas Lembit Peterson.

Theatrumi näitleja ja lavastaja Maria Peterson lisas, et Theatrum põhineb tugeval mõttekaaslusel ja usub, et see mõte kannab endiselt edasi.

Lembit Petersoni sõnul on 30. hooaja leitmotiiviks tänu. "Tänu kõigile inimestele, kellega koos me seda teinud oleme. Ka kõigile, kellega alustasime, Tõnis Rätsep, Juhan Viiding, Aarne Üksküla, Aleksander Eelmaa. Ja kõikidele õpilastele, kes on panustanud ja oma armastust jaganud selle töö vastu. Armastusega on õnneks nii, et see ei ole nagu tort, kui ära annad, siis vähemaks ei jää. Teda jagades ta järjest kasvab ja seda armastust ma tajun enda ümber väga palju," rääkis Lembit Peterson.

Teiseks märksõnaks võibki teatrijuhi sõnul nimetada armastust. "Armastuse ja tõe otsing. Need kõlavad dominiiklaste kloostri pinnal ka väga hästi kokku. Püüame selles vaimus jätkata, on mitmed uuslavastused tulemas, aga mängima ka neid etendusi, mis meil repertuaaris juba olemas on," selgitas Lembit Peterson.

Lähiajal tuleb tagasi lavale näiteks "Iraani konverents", mis sobitub Lembit Petersoni sõnul tänase päeva konteksti rohkem kui võiks arvata.

Uuslavastustest jõuab lavale Lembit Petersoni lavastatud "Armastuse klavikord", mis on lugu barokiaegsest heliloojast David Kellnerist. "Geniaalne helilooja, kes elas Tartus, väga kireva elukäiguga, elu lõpu veetis Stockholmis, kuhu ta põhjasõja ajal põgenes. Meelis Friedenthal on kirjutanud tema teemadel näidendi, kus helilooja ise lavale ei ilmu, küll aga ilmuvad lavale tema pärijad ja abikaasa. Kuna ta teenis elatist pandimaja pidamisega, siis on situatsioon ka veidi farslik," selgitas Lembit Peterson.

Andri Luubilt on Theatrumi lavale oodata ühte perelugu. "Noore inimese eneseotsingud ja kuidas vanemad sellega toime tulevad. Suve alguses tuleb ka VHK lõputöö, mis meil iga aasta toimub," rääkis Maria Peterson. Lõputöö näidendit Lembit Peterson veel kindlalt paika pole pannud, aga arvatavasti võetakse ette tema Shakespeare'i lemmiknäidend "Palju kära eimillestki".