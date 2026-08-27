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Stand-up teater Point toob lavale Maria Petersoni lavastuse "Üksikvisa"

Teater
Maria Peterson
Maria Peterson Autor/allikas: Maria Petersoni erakogu
Teater

7. oktoobril esietendub Ott Aardami kirjutatud, Maria Petersoni lavastatud uuslavastus "Üksikvisa". Peaosades on Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.

"Üksikvisa" on Point Productionsi koosloomelavastus, mis on tõukunud loojate päriselusündmustest ja isiklikest kogemustest.

Priit Piusi kehastatud Marko kasvatab pärast abielu purunemist üksi kahte poega. Ta on endine sõdur, pühendunud isa ja populaarse videoblogi Üksikvisa looja, kes näitab tuhandetele jälgijatele, kuidas tulla isana koos lastega toime ka kõige keerulisemates olukordades. Marko maailma alustaladeks on kord, vastutus ja üks kindel lubadus: oma laste elust ta ei kao.

Ühel päeval saabub tema koju Laura Peterson Aardami kehastatud ajakirjanik Liz, et teha lugu mehest, kes on pärast lahutust oma elu uuesti üles ehitanud. Enne Markoga kohtumist on Liz aga rääkinud ka tema eksabikaasa Mirjamiga – ja kuulnud samast abielust hoopis teistsugust versiooni. Intervjuust saab kiiresti midagi palju enamat kui lihtsalt lugu ajalehte.

""Üksikvisa" on terava huumori ja psühholoogilise pingega lugu paarisuhtest, lahutusest ja vanemlusest maailmas, kus eraelust on saanud üha enam avalik lugu. Me näitame teistele oma õnne, põhimõtteid, lapsi ja tõdesid – aga mis jääb kaadri taha? Kui palju sellest, mida me enda kohta jutustame, on päriselt tõde," selgitas lavastuse autor Ott Aardam.

""Üksikvisa" loomisprotsess on olnud väljakutseterohke – päris mitme kuu jooksul ei andnud see lugu ennast väga lihtsalt kätte. Nüüd tunneme, et oleme saanud teksti prooviperioodiks heasse punkti, aga eks proovide käigus areneb kõik veel edasi," lisas Aardam.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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