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Telliskivi loomelinnakus avab uksed Eesti esimene püsiv komöödiaklubi

kultuur
Sander Õigus esinemas.
Sander Õigus esinemas. Autor/allikas: Erakogu
kultuur

2. oktoobril avab Tallinnas kultuuribaari Fonoteek ruumides uksed Telliskivi Komöödiaklubi, mis on Eesti esimene püsiv komöödiaklubi.

Uue komöödiaklubi asutajad ja eestvedajad on koomikud Sander Õigus, Mikael Meema, Roger Andre, Maria Sepp ja Kaspar Kikerpill.

Sel kevadel tähistati Eestis 15 aasta möödumist professionaalse stand-up komöödia algusest. Asutajate sõnul on oma klubi loomine loogiline samm ning kummardus kiiresti kasvanud kohalikule skenele ja publikule, andes koomikutele kindla lavapinna igapäevaseks arenguks ja katsetamiseks.

Telliskivi Komöödiaklubi näol on tegemist Eesti esimese püsiva komöödiaklubiga, mis hakkab pakkuma iganädalast järjepidevat programmi. Uus klubi hakkab tegutsema Fonoteegi ruumides.

"Eesti komöödia elab praegu uhket ja tegusat elu. Me ei taha midagi olemasolevat üle võtta, vaid tuua skenele juurde rohkem võimalusi, esinemisi, publikut ja pakkuda koomikutele kohta, kus kasvada," sõnas komöödiaklubi kaasasutaja Kaspar Kikerpill.

Telliskivi Komöödiaklubi plaanib nädalas korraldada kuni viis šõud. Neljapäeviti toimuvad traditsioonilised avatud mikrofoni ehk open mic õhtud, kus katsetavad värsket materjali nii kogenud koomikud kui ka uued tulijad. Reedeti ja laupäeviti astuvad eraldiseisvatel showcase-õhtutel soolokavadega lavale Eesti parimad stand-up koomikud.

Telliskivi Komöödiaklubi avašõu toimub reedel, 2. oktoobril kell 19.

Toimetaja: Karmen Rebane

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