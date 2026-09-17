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Pildid: Nukuteatrimuuseumi akendel avanes Kersti Prosa näitus "Nähtutunne"

Teater
Nukuteatrimuuseumi akendel avanes Kersti Prosa näitus
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Teater

16. septembril avati Nukuteatrimuuseumi Nunne tänava vaateakendel Kersti Prosa näitus "Nähtutunne", mis vaatleb objekte kui aja kandjaid: asju, mis on olnud hoitud, kaotatud ja leitud, ning mustreid ja ladestusi, mis neile ajas tekivad.

Kersti Prosa on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia eriala 1998. aastal. Alates 1996 on ta vabakutseline kunstnik ja Eesti Lavastuskunstnike Liidu liige. Aastatel 2017–2020 on ta osalenud lavastuskunstnike liidu näitusesarja "1:10" näitustel.

Prosa on loonud lavakujundusi paljudes Eesti teatrites, muuhulgas lavastusele "Kahe maailma hotell" Rakvere teatris, "Õhtusöök sõpradega" Draamateatris, "Vincent" Tallinna linnateatris, samuti kostüümid Noorsooteatri lavastusele "Romeo ja Julia" ning telesarjale "Tuulepealne maa".

Nukuteatrimuuseumi akendel on varasemalt eksponeeritud teistegi visuaal- ja lavastuskunstiga seotud kunstnike näitusi: Urmas Lüüsi "Komplekteerimisjuhenditeta" 2025. aasta kevadel, Jüri Mildebergi "Panoptikum IV" sama aasta sügisel ning 2026. aasta märtsis avatud "Hääletud kohtumised", mis tõi vaatajani Eesti Noorsooteatri nukumeistrite Annika Aedma ja Evelin Vassari autorinukud. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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