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Näitus "Teatrinukkude võlumaailm" jõudis viimase peatusena Nukuteatrimuuseumisse

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Näituse "Teatrinukkude võlumaailm" avamine Tallinnas Autor/allikas: Nukuteatrimuuseum
Muuseumid

Alates teisipäevast saab Tallinna vanalinnas asuvas Nukuteatrimuuseumis näha rändnäitust "Teatrinukkude võlumaailm", mis reisis alates 2023. aastast mööda Eestit ning jõudis nüüd ringreisi viimase peatusena Tallinna publiku ette.

Nunne tänaval asuv Nukuteatrimuuseum on koduks enam kui 800 teatrinukule. Näitus "Teatrinukkude võlumaailm" täiendab muuseumi püsiväljapanekut mänguliselt ja interaktiivselt, avades teatrinuku teekonda sünnist kuni lavaelu alguseni ning tutvustades nukumeistrite tööd, ajaloolisi nukukavandeid ja erinevaid nukuliike. 

 Enne Tallinna jõudmist kohtus "Teatrinukkude võlumaailm" publikuga üheksas Eesti paigas ning seda külastas kokku 18 190 inimest. 

"Näitus on jõudnud väga erinevatesse kohtadesse mõisahoonetest ja raamatukogudest kuni muuseumideni," avas Nukuteatrimuuseumi juhataja Iti Niinemets. "Eriti meeldejäävad on olnud kohtumised lastega, kes avastavad elevusega teatrinukkude mitmekesist maailma. Paljude nukkudega saavad nad ka ise kätt proovida – sageli sellistega, millest nad varem kuulnudki ei olnud."

Külastajad saavad luua teatrinukkude kavandeid ning katsetada nukumängu varjunukkude, lauanukkude, käpiknukkude, varrasnukkude ja marionettidega, mille näited pärinevad Eesti Noorsooteatri lavastustest. 

Näitus jääb Nukuteatrimuuseumis avatuks kuni suve lõpuni. 

Toimetaja: Karmen Rebane

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