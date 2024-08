Noorsooteatri uue hooaja fookuses on koostöö

Teatri sõnul annab alanud hooajale tooni teatriharidusega seonduv: sügisel alustavad uut lendu teatri noortestuudio ning nukuteatrimuuseumi teatriringid, hooaja lõpus toimuvad aga vastuvõtueksamid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli magistriõppesse visuaalteatri lavastaja erialale. Samuti jõuab Noorsooteatris 73. hooaja jooksul lavale tervelt kaks EMTA lavakunstikooli tudengite diplomilavastust.

"See, et oleme hetkel tugevalt läbi loomingu seotud järelkasvu ning haridusega, on ilus ja oluline samm meie teatri arengus. Loodame, et meie tegevus kannab head vilja ning on tugevaks toeks meie teatri jätkusuutlikkusele ning loomingulisele arengule," rääkis noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas.

Teatrijuhi Leino Rei sõnul toimub sarnane vundamendiladumine ka rahvusvahelisel tasandil. "Kulmineerumas on mitmed pikalt planeeritud koostööd, nagu viie riigi ühisprojekt "Transport" ja osalemine meie algatatud Balti visuaalteatri esitlusfestivalil, mis seekord toimub Vilniuses. Samuti oleme mitme suurfestivali huviorbiidis, et jõuda nende programmi Balti fookusega," loetles ta.

Teatri 73. hooaja avab Leino Rei lavastus "Kärbes, prussakas ja ämblik", mis on esimene teatri uues ratastel miniteatrisaalis – karavanteatris – publiku ette jõudev lavastus. Lavastust mängitakse sügishooaja alguses Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumi hoovis.

13. septembril esietendub noorsooteatri väikeses saalis EMTA lavakunstikooli 32. lennu lavastajate ja näitlejate esimene diplomitöö "Püha Jõe kättemaks", mis põhineb Aino Kallase samanimelisel jutustusel. Septembri keskpaigas on Noorsooteater esindatud Leedus toimuval Balti visuaalteatri ülevaatefestivalil Baltic Visual Theatre Showcase kolme lavastustega: "Poiss ja liblik", "Süüde" ning "Kärbes, prussakas ja ämblik".

29. septembril jõuab Ferdinandi saalis lavale Mirko Rajase lavastus "Arabella, mereröövli tütar", teekond täis põnevust ja ootamatusi. Nimiosas on alanud hooajast noorsooteatris koosseisulise näitlejana töötav Alice Siil.

Esimest korda jõuab sel hooajal noorsooteatrisse lavastama Ivar Põllu, kelle detsembris esietenduv "Alice Imedemaalt" tõukub küll Lewis Carrolli raamatust, kuid ei järgi truult selle kulgu. Lavastuse kunstnik on Kristiina Põllu ja helilooja Tauno Aints.

Jaanuari alguses esietendub Tiina Mölderi ja Christin Tauli väikelastelavastus "Minu jälg", kevadel asuvad taas majja lavakooli 32. lennu tudengid, et tuua aprillis lavastaja Taavi Tõnissoni käe all lavale oma lõpulavastus, Georg Orwelli samanimelisel romaanil põhinev "1984".

Aprillis esietendub ka Sloveenia lavastaja Tin Grabnari visuaalteatrilavastus "Transport", mis on osa rahvusvahelisest suurprojektist, kus osalevad teatrid Eestist, Sloveeniast, Leedust, Tšehhist ja Poolast. Projekti käigus luuakse kuus kammerlavastust, mis on žanriliselt erinevad ja etenduvad erinevates riikides, kuid on omavahel seotud sisu, dramaturgia ja kunstilise kujunduse poolest ning käsitlevad erineva nurga alt transporti.

Hooaja lõpetab 8.–11. mail toimuv rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff, mis esitleb tänavu esimest korda karavanteatrite programmi. Seekordne siseprogramm pakub lavastusi, mille märksõnadeks on väikesed trupid ja piiritu kujutlusvõime.