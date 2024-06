Mait Joorits: kui sirelid õitsevad, kaob mul igasugune huvi teatri vastu

Hiiumaal Kõrgessaares Viscosa Kultuuritehases esietendub muusikaline suvelavastus "Mere laul" laulude, tantsude ja kaasahaaravate lugudega kohalikust folkloorist. Lavastaja ja suvehiidlane Mait Joorits sõnas "Delta" saates, et Hiiumaa on veel üks viimaseid meeldivalt metsikuid Eesti kohti.

Lavastusest "Mere laul" leiab nii laule kui lugusid. "Ta põhineb ühe Soome autori, Anni Mikkelssoni lavastusel, mida ma kaheksa aastat tagasi Soomes nägin. See jättis mulle nii sügava mulje, et ma ütlesin talle pärast, et see oli nii äge kogemus, et ma tahaks ka sellest osa saada," rääkis Joorits, kes esialgu tegigi kaasa näitlejana Mikkelssoni enda teatris, kuid nüüd toob mere lood ja laulud Hiiumaal ise lavale.

"Me põimisime selle Hiiumaa looks. Meil oli kohalik kultuuriajaloolane Helgi Põllo abiks, kes rääkis kohalikku tausta ja tegelikult selgus, et väga palju ei erinenudki kuigi meil oli okupatsiooniaeg. Elusaatused olid ikka väga sarnased: mehed käisid merel ja olid naised, kes neid koju ootasid. Oli ka naisi, kes läksid nendele pikkadele reisidele kaasa. Selles mõttes pole vahet, kas ta toimub Turu saarestikus või Kõrgessaares – nende inimeste lood on sarnased," rääkis lavastaja.

Lavale astub viis näitlejat, nende seas ka lavastaja ise. "See on esmakordne kogemus mulle, mis on ka veidi absurdne, samas väga naljakas. Ma pole kunagi varem mänginud ja lavastanud samal ajal. See tekitab väga skisofreenilise olukorra," muigas Joorits.

Laulud on pärit originaalsest Soome lavastusest, mida on aga vastavalt ümber kohandatud. "Meil on muusikajuhiks Marten Kuningas, kes ühtlasi teeb kaasa näitlejana. Marteni juhendamisel me oleme muusikaliselt seal natuke asju muutnud, aga see põhiline materjal põhineb sealt lavastusest ja on tõlgitud eesti keelde," sõnas Joorits.

Kõik näitlejad laulavad ja mängivad ise pille, mida jõuab lavale ühtekokku 15 tükki. Truppi kuuluvad Mait Joorits, Marten Kuningas, Laura Peterson-Aardam (Theatrum), Merlin Kivi (Theatrum) ja Joosep Uus (Eesti Noorsooteater). "Kõik toimub kohapeal ilma helivõimendita akustiliselt kõigi silme ja kõrva all," sõnas lavastaja.

Joorits on enda perega juba üheksandat aastat suvehiidlane, ka oma tiimi on ta kokku pannud suures osas kohalikke olusid tundvatest inimestest. "Mulle meeldib linnas öelda, et ma elan kaksikelu. Kui maikuu kätte jõuab ja sirelid õitsema hakkavad, siis mul kaob igasugune huvi teatri vastu ära ja ma mõtlen ainult maasikapeenardest, et ma saaksin Hiiumaale," tunnistas Joorits, kuid lisas, et seekord saab ta esimest korda enda armastuse Hiiumaa ja teatri vastu kokku panna.

"Mulle üldse tundub, et Eesti saared on maagilised, aga Hiiumaa on veel meeldivalt metsik. Kui Saaremaa on juba turismitaludega ära kodustatud, siis Hiiumaal on veel metsiku metsa ja tühjade randadega kohti, kus ei ole veel liiga palju inimesi," rääkis Joorits, kuid nentis, et vahepeal läks lageraie tegemisega asi päris käest ära. "Seal võeti päris vanu olulisi metsatukkasid maha järjest, see tekitas päris palju paksu verd seal," lisas ta.