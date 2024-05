Viscosa Kultuuritehas toob vaatajateni esimese suvelavastuse

Mait Jooritsa lavastatud "Mere laul" on esimene teatriproduktsioon, mille Viscosa Kultuuritehas Hiiumaal suviste teatrikülastajate ette toob. Lavale astuvad Marten Kuningas, Laura Peterson-Aardam, Merlin Kivi jt.

"Mere laul" põhineb Soomes 2014. aastal esietendunud Anni Mikkelssoni lavastusel. Näidend sündis Turu saarestiku väikeses sadamalinnas Rööläs ja põhineb Soome lavastaja Mikkelssoni isiklikel kogemustel talvistest rännakutest läbi Turu arhipelaagi. Lavastaja kogus materjali intervjueerides kümneid meremehi, kalatehase töölisi ja teisi sajanditaguseid kalastusbuumiga seotud isikuid.

Koostöös Viscosa Kultuuritehasega jõuab laule täis meremeeste elu nüüd ka Hiiumaale, kus tegevustik kantakse Turu saarestikust üle mere Hiiumaale Kõrgessaarde. Näidendi teksti tõlkis eesti keelde Liisa Kirschbaum. Kohaliku ajaloo- ja kultuuriuurija Helgi Põllo on aidanud kohandada lavastusse Hiiumaa folkloori ja hiidlase hingeelu.

"Mere laulu" lavastaja on Mait Joorits, lavakujunduse loovad tunnustatud teatrikunstnikud Iir Hermeliin ja Maret Kukkur, muusikajuht on helilooja Marten Kuningas, liikumisjuht on Hanna Junti, loo toovad lavale Laura Peterson-Aardam (Theatrum), Merlin Kivi (Theatrum), Marten Kuningas, Joosep Uus (Eesti Noorsooteater) ja Mait Joorits.

"Mere laul" on esimene Viscosa Kultuuritehase oma teatriproduktsioon. Lavastus paneb aluse suvelavastuste traditsioonile, mis väärtustab kohalikku folkloori ja kutsub publikut saarele üle mere igast kandist.

Viscosa Kultuuritehas on Hiiumaal Kõrgessaares 2023. aastast tegutsev muusikat, teatrit, kunsti ning kultuuri laiemalt ühendav ja kokku toov ideedele avatud keskkond.

Esietendus toimub 13. juunil Kõrgessaares, Hiiumaal.