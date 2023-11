Arvustus. "Hääl minu sees": kohati kumav sügavus

Tiina Mälberg täheldas "Ringvaate" saates1, et Adam Rappi "Hääl minu sees" jõudis temani Neeme Raua kaudu, kes soovitas tal seda näitemängu lugeda. Raud oli Broadwayl näidendi põhjal tehtud lavastust näinud ning sattunud tekstist vaimustusse2. Mälbergile teos meeldis ja ta hakkas koondama enda ümber inimesi, kellega see näidend lavale tuua.

Adam Rappi 2018. aastal kirjutatud näidendiga saab tuua paralleele David Eldridge'i "Algusega", mille Tiina Mälberg umbes poolteist aastat tagasi lavale tõi. Mõlemad tekstid kõnelevad üksildastest inimestest, kes otsivad ses keerulises maailmas oma kohta ning lootusest, mis tumedate pilvede tagant siiski koidab. Kui "Alguse" tegelased tunnevad üksteise vastu seksuaalset tõmmet, siis "Hääl minu sees" räägib metafooridest tulvil loo õppejõu ja tudengi sõprusest.

Rakvere teater "Hääl minu sees" Autor/allikas: Ichie Visual

Näidendi teemad on ängistav üksildus, maailmast eraldatus ja fiktsiooni-reaalsuse vaheline piir. Lugu on keerdkäikuderohke ja äärmiselt poeetiline, vahel on tunne, justkui loeks lavastuse vaatamise asemel mõnd romaani (ja seda ei ütle ainult mina3). Tegelased kirjeldavad oma tundeid ja seisundeid lausa elegantselt. Karl Robert Saaremäe kehastatud kirjandustudeng Christopher võrdleb enda eraldatust näoli lumme vajumisega, Tiina Mälbergi mängitud õppejõud Bella mõtestab seksuaalvahekorda kui kirjandusteost, milles on rütm olulisel kohal.

Mälberg kehastab eneses kahtlevat ja üksildast õppejõudu ebaleva kehakeelega. Näitlejanna mudib närviliselt käsi ja otsib hellust õhukeselt kampsunilt. Tegelaskuju mõjub abitult, seistes äraolevalt toa keskel ja justkui oodates inimlikku kontakti. Tiina Mälberg edastab teksti ilmekalt, tema tegelaskuju ahastust on selgelt tajuda, ent Mälberg justkui otsiks laval tegevust, mida ta ei leia. Pojaga lava jagades pole näitlejanna energia sama, mis üksi olles. Mälberg muutub veidi järsuks, teksti edastus pole enam nii täpne. Näitlejate partnerlus vajab paika loksumist.

Karl Robert Saaremäe mängib hoogsalt, kuid tema tegelase frustratsioon maailma pinnapealsuse üle esietendusel selgelt välja ei tulnud. Tegelaskuju jäi eemalolevaks ning kaugeks. Oleksin tahtnud Saaremäe kehastatud tudengit rohkem mõista ja talle kaasa tunda.

Rakvere teater "Hääl minu sees" Autor/allikas: Ichie Visual

Siim Loogi videokujundus rõhutab üle teksti olulisemad märksõnad, video annab vaatajale loo jälgimiseks tugeva visuaali. Bella enesetappudega seotud monoloogis kuvatakse ekraanile pildid endale käe külge pannud inimestest. Videokujundus ei anna aga laval toimuva mõtestamiseks uut vaatenurka, vaid jääb pigem näitlejate kajaks, mis kordab nende mõtted üle.

Rappi teksti näol on tegu mitmekihilise teosega, kuid näidendi sügavus kumas vaid kohati saali. Neeme Raud kõneles Kuku raadiosaates "Hääl minu seest" kui trillerist. Broadwayl esitati seda teksti tõepoolest nagu müsteeriumit4, aga mitte Rakvere teatris. Esietendusel nähtu põhjal jäi mulje, et Rakveres töö tekstiga alles käib.

