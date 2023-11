Tallinna Linnateatris esietendub Diana Leesalu teater-teatris lavalugu "Esietendus"

"Esietendus" räägib loo ühest teatrist nädal enne esietendust, kui kõik pinged on kasvanud haripunktini. Kogu meeskond annab oma parima, et publikuga kohtumise hetkel sünniks laval midagi maagilist, kuid kogu protsessi keerab pea peale proovisaali tunginud noor teatrifänn, kes soovib kohtuda oma lemmiknäitlejannaga. Näitlejannal on aga lahendamisel iseenda isiklikud elukriisid, mida esietenduse nädala kaos ja müstiline kohtumine vaid süvendavad.

Lavastaja Diana Leesalu jaoks räägib lugu enamast kui vaid teatri sisekriisidest. "Tegemist on teater-teatris looga, aga minu jaoks ei räägi see ei teatrist ega teatri töötajatest. Need teatritegijad märgivad inimgruppi, kelle ühine ja igaühe jaoks ülioluline eesmärk ähvardab kokku kukkuda, kui üks nende hulgast hakkab kõike toimuvat kahtluse alla seadma."

Samuti on kõrvalteemana otsesemalt või kaudsemalt vaatluse all keskeakriis: "Tunne, et 40. ja 50. eluaasta vahel sa justkui ületad mingi piiri, on veider. Enne tegelesid suureks kasvamisega ja nüüd hakkad ootamatult vananema. Kuidas seda enda jaoks mõtestada? Kuidas sellega rahu teha?" küsib Leesalu.

Lavastuse kunstnik on Annika Lindemann, koreograaf Tatjana Jakobson, helilooja ja muusikaline kujundaja Markus Robam, videokujundaja Lauri Urb, valguskujundaja Priidu Adlas, lavavõitluse juhendaja Indrek Sammul, pantomiimi juhendajad Haide Männamäe ja Toomas Tross.

Osades: Elisabet Reinsalu, Argo Aadli, Alo Kõrve, Emma Tross (külalisena), Epp Eespäev, Andero Ermel, Anne Reemann, Lotta Lizbeth Hirv (külalisena), Rasmus Ermel (külalisena) ja Anna Brit Vetsa (külalisena).