Teatris Ekspeditsioon esietendub Katariina Undi lavastus "3õde"

"Käivitavaks impulsiks lavastuse juures oli minu jaoks suur vastastikune soov teha koostööd kolme väga erineva, aga väga erilise ja omanäolise loojanatuuriga, kes on oma kunstis pühendunud professionaalid. Kunstnikuna on mu peamiseks käivitajaks kujunenud huvi mõtestada näitleja kui loovisiku rolli, tema tegevusvälja ning mõju lavastusprotsessis. Ester Kuntu, Maria Paiste ja Anumai Raska on väga inspireeriv ning määrav kombo selles ainult kolme näitlejaga ansamblis," ütles idee autor ja lavastaja Katariina Unt.

Lavastuse "3õde" saamisloos on mitmeid algtõukeid, üheks neist Anton Tšehhovi maailmaklassikast "Kolm õde".

Venemaa argessioon Ukrainas on asetanud meie kultuuriruumis Vene kirjanduse eelkõige hoopis teise tähendusvälja, kus sõnadele "Moskvasse! Moskvasse! Moskvasse!" ei saa enam nii kergelt kunstilistele otsingutele ja püüdlustele vaatamata uusi tõsiseltvõetavaid alltekste luua. Ometi me riskime, et torkida närvi, mis ei lase ära harjuda.

"Kolmes ões" on kirja pandud nii inimolemuslik kui ka rahvuslik paradoks, kuidas idee paremast inimesest ja unistus õnnelikust elust jõuab ikka välja vägivalla ja sõjani, elu tühistamiseni. Ei ole aidanud kultuur, haridus, kunst, religioon, progress ega ka usk, lootus, armastus. Ikka on tulemuseks inimlikult talumatu olukord, et tuleb olla sõja poolt. Tuleb oodata võitu. Sõjaväe rütmiline marss on olnud läbi aegade justkui inimkonna loomuliku kulgemise osa, mis määrab lõpuks kõike, mida kalliks pead... Ei tea, kas kunsti ülesanne on anda lootust. Aga sellised paradoksid sunnivad endaga paratamatult tegelema, olles igaühe asi. Kunstis on see võimalik.

Laval: Ester Kuntu, Maria Paiste, Anumai Raska

Idee ja lavastus: Katariina Unt

Kunstnik Kristel: Maamägi

Valguskujundaja: Siim Reispass

Helikujundaja: Ekke Västrik

Tekstiloome: Katariina Unt, Ester Kuntu, Maria Paiste, Anumai Raska

Dramaturgiline tugi: Laura Kalle

"3õde" esietendub 21. novembril Kumu auditooriumis.