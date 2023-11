Teater Ekspeditsioon viib taas kokku Ene-Liis Semperi ja endised NO99 näitlejad

Ene-Liis Semperi uus teos on muusikaline lavastus, mis toetub Hasso Krulli tekstidele ning otsib võimalusi ühendamaks tugevaid visuaalseid kontraste Vambola Kriguli löökpillimuusikaga. Lavastus on algimpulsi saanud Ameerika kirjaniku Kurt Vonneguti teosest "Tšempionide eine".



Esitajad Marika Vaarik, Rasmus Kaljujärv, Jörgen Liik, Rea Lest, Vambola Krigul, autor ja lavastaja Ene-Liis Semper, dramaturg Hasso Krull, muusika ja helikujundus Vambola Krigul, valguskunstnik Aku Lahti (Soome).



Enne seda toob Ekspeditsioon Kumu auditooriumis publiku ette Katariina Undi lavastuse "3ÕDE". Laval on Ester Kuntu, Maria Paiste, Anumai Raska, idee ja lavastus Katariina Unt, kunstnik Kristel Maamägi, valguskujundaja Siim Reispass, helikujundaja Ekke Västrik, tekstiloome Katariina Unt, Ester Kuntu, Maria Paiste, Anumai Raska, dramaturgiline tugi Laura Kalle. "3ÕDE" esietendub 21. novembril.