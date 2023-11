Teatris Ekspeditsioon esietendub Ene-Liis Semperi uuslavastus

Semperi uus lavateos otsib võimalusi ühendamaks tugevaid visuaalseid kontraste Vambola Kriguli elava löökpillimuusikaga. Lavastus põhineb Ameerika kirjaniku Kurt Vonneguti kohati suisa kultuslikuks peetud romaanil "Tšempionide eine".

"Mulle saab järjest selgemaks, et teater ei sünni laval, vaid vaatajas. Laval toimuv on ainult impulss, et paisata saali, vaatajate suunas teatud "kood", mille vaataja siis oma kogemuse ja empaatiaga vastu võtab. Selle impulsi timmimine on mind aastaid huvitanud. Ühtlasi küsimus, kust ja kuidas üldse tekib inimestevaheline kommunikatsioon ning millest saavad alguse assotsiatsioonid ja emotsioonid, kehalisus ja kohalolu," räägib oma tööst lavastaja Ene-Liis Semper.

Laval: Marika Vaarik, Jörgen Liik, Rasmus Kaljujärv, Rea Lest ja Vambola Krigul

Idee, lavastus, kujundus: Ene-Liis Semper

Muusikaline kujundus: Vambola Krigul

Muusikaline konsultant: Jakob Juhkam

Valguskujundus: Aku Lahti (Soome)

Töö kehaga: Giacomo Veronesi (Itaalia)

Lavastus esietendub 2. detsembril Sakala 3 teatrimaja suures saalis.