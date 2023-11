Karl Edgar Tammi: lapsed on tänapäeval väga keskkonnateadlikud

Romi, Bret ja Cris on sõbrad ja mängukaaslased, neile meeldib lumesõda mängida ja lumememmede paraadi korraldada kuni lapsed märkavad, et nende lumeonni lagi hakkab ära sulama. Siis teatab ametnik Hermes kurva uudise – sellel talvel rohkem lund ei sajagi. Lapsed saavad teada, et looduses on lõik kõigega seotud.

Lapsed otsustavad ka ise käed külge lüüa, et planeet Maa kliimasoojenemisest päästa. Et jutt Maa päästmisest ei mõjuks moraalilugemisena, viiakse väike vaataja hämarasse metsa vaikust kuulama, prügi sorteerima ja ookeanipõhja puhastama.

Lavastaja Mariliis Petersoni sõnul on tegu elamusrännakuga. "Lapsed saavad tõesti ise kaasa lüüa ja kogeda neid erinevaid maailmu, mis me siis oleme tekitanud," ütles ta.

Etenduses löövad kaasa näitlejad Mariann Tammaru, Mark Erik Savi ja Karl Edgar Tammi, viimased kaks leidsid eilse kontrolletenduse põhjal, et lapsed on tegelikult väga keskkonnateadlikud.

"Praegu see võti võiks olla selles, et mida rohkem kuidagi lihtsalt näidata ja samas neid kaasata, siis neile tekivad need ühendused kergemini," arvas Mark Erik Savi.

"Lapsed on väga teravad, väga taibukad, nad on väga kaasas ja tänapäeval ka väga teadlikud ja keskkonnateadlikud," märkis Karl Edgar Tammi.