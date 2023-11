Paides esietenduv nüüdisooper toob lavale erinevatest põlvkondadest naised

Lavastus jõuab lavale koostöös Läti teatri Ģertrūdes ielas teātrisega, "Monstera Deliciosa" lavastaja on Barbara Lehtna, helilooja Līva Blūma ja dramaturg Linda Krumina. Nüüdisooperis on laval neli erineva põlvkonna naist, kes jagavad oma igapäevalugusid, mis toetuvad nende suhetele üksteise ja loodusega.

"Lavastuse teksti kirjutamine sai alguse intervjuudest Läti ja Eesti naistega, kes on mingil moel seotud taimede eest hoolitsemisega. Oluline on välja tuua, et need suhted on mitmekesised ja ei tähenda alati üldse seda, et need naised täielikult loodushoiule pühendunud on," selgitas lavastaja Barbara Lehtna.

Lavastaja sõnul annab taimedest rääkimine võimaluse käsitleda teemasid nagu näiteks sotsiaalsus, poliitika ja ka intiimsus. "Tihti võib üks sõnajalg rännata läbi kolme põlvkonna naiste käte ja olla nii-öelda tunnistajaks ka sellele, kuidas maailm läbi nende naiste silmade muutub," lisab Lehtna.

"Monstera Deliciosa" pehmendatakse piire kaasaegse teatri, kammerooperi ja koorilaulu vahel, otsides uusi väljendusvahendeid ja vorme. "Juba algusest peale oli meie jaoks oluline, et selle nüüdisooperi looksid naised, kuna laval on naiste lood. Me soovisime, et lavalt vaataksid meile vastu inimesed kes oleksid äratuntavad," jagas helilooja Līva Blūma.

Blūma lisas, et muusikat kirjutades keskendus ta kõige rohkem tekstile ja sellele, et see oleks lauljatele suupärane. "Tegime kõik, et see teos ei oleks üheplaaniline ja laval ei oleks mitte kangelased ja pahalased, vaid päris inimesed oma päris murede ja rõõmudega."

Lavastust ei ajenda konflikt, vaid päris inimeste lood. "Mind mõjutas oluliselt, kui pärast üht Riias toimunud etendust tuli minu juurde 70dates naine, kes ütles, et ta ei ole kunagi tundnud, et tema lugu või elu oleks piisavalt oluline, et ta võiks seda kunagi laval näha. Selle lavastusega tema arvamus muutus, kuna ta nägi laval esimest korda inimesi, kes sarnanevad just talle," ütles dramaturg ja lavastaja assistent Linda Krumina.

Dramaturg lisas, et lugusid võib konflikti asemel edasi lükata ka tegelaste uudishimu nende endaga toimuva vastu. "Kõik laval olevad neli karakterit leiavad end hetkest, kus on mõistlik vaadata tagasi elatud elule, et valida, kuidas võiks siit edasi minna - näiteks kuidas jääda autentseks, kui sa ei ole kindel kumb sureb enne, kas sina või planeet," lisab Krumina.

Helilooja Līva Blūma (LV), avastaja-libretist Barbara Lehtna (EE), lavastusdramaturg Linda Krūmiņa (LV), helikujundaja Lilita Dunska (LV/NL), valguskujundaja Jūlija Bondarenko (LV), kunstnik Karolin Poska (EE), klaveril Lea Valiulina (EE), perkussioon Gertrud Leopard (EE), lauljad Marta Lortkipanidze, Kristīne Medne, Ilze Kalniņa, Kristīne Fedotova, produktsioon Alternatiivne Kammermuusika Festival Sansusī (LV), Ģertrūdes ielas teātris (LV), Paide Teater (EE), Real Life Company (EE), illustraator Signija Joce.