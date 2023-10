Paide Teatri uuslavastus "Konsiilium" rakendab laval tehisintellekti

Lavastuses kasutatakse erinevaid tehisintellekti võimalusi, näiteks rääkida aitab Neurokõne, muusikat loob Loudly ning teksti ChatGPT 4. Eksperimendi käigus loovad lavastaja ja dramaturg, muusik ja näitlejad koostöös tehisaruga igal õhtul uue teksti, muusika ja lavastuse, kasutades selleks publikult eelnevalt saadud sisendeid.

Publiku osalus saab lavastuse juures olema võtmetähtsusega. Näiteks saab publik otsustada, millises võtmes etendust soovitakse näha. "Valikus on kõikvõimalikke žanreid ja autorite stiile Vana-Kreeka tragöödiast tarantinoliku põnevikuni," rääkis lavastaja Helen Rekkor. Publik saab valida oma eelistusi ka näiteks asukoha ja näitlejate karakterite osas.

Avalik proov annab võimaluse kogeda, kuidas lavastusmeeskond tehisaruga töötab. ""Konsiiliumi "lavastus on eksperiment ja teerajaja teatrikunstide ääremaadele, seda protsessi on kindlasti väga huvitav jälgida kõigil teatri- ja tehisaru fännidel," rääkis dramaturg Mart-Matteus Kampus.

Tänaseks on trupp teinud proove ning õppinud tehisaru paremini tundma. "Näitlejad on tehisaru toel kehastunud kõikvõimalikeks karakteriteks ja käinud kõikvõimalikes asukohtades, alustades kiirabi vastuvõtust või kohtusaalist, lõpetades rahvusvahelise kosmosejaama või suisa teiste dimensioonidega," rääkis Rekkor. Publikuga kohtudes saab trupp näha, mida tehisarul etenduse käigus pakkuda on ning kuidas näitlejad oma meisterlikkusega sellele vastavalt kehastuvad.

Laval: Maarja Tammemägi / Silva Pijon / Piret Krumm / Ott Kartau / Kristian Põldma. Lavastaja: Helen Rekkor. Dramaturgia: Helen Rekkor / Mart-Matteus Kampus / Chat GPT 4.0 (AI). Helimaastikud: Kenn-Eerik Kannike / AI. Produtsent: Triin Kordemets. Arendaja: Ilja Samoilov. Tehnilised lahendused: Chat GPT 4.0 / TartuNLP Neurokõne. Visuaal: Adobe Firefly (AI)

​"Konsiilium" esietendub 25. oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimaja suures saalis.