Paide Teatri lavale jõuab sel aastal kolm uut lavastust

Teatri sügistalvine mängukava kutsub tegijate sõnul vaatajaid süvenema nüansirikusesse ning mõtlema kaasa tänapäeva ühiskonna mõjule meie elus. "Tulevaste lavastuste fookuses on peamiselt keskkond, tehnoloogia, unistused ja kogukond," rääkis Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.

Ta tõi välja, et sel hooajal on eriti tähtis rääkida vastandumistest ja kunsti võimalusest seda visualiseerida. "See hooaeg on sild mineviku ja tuleviku, traditsiooni ja uuenduse vahel, kandes edasi Paide Teatri pühendumust kunsti jõu ja mõju levitamisel," lisas Peterson.

Oktoobris esietendub Helen Rekkori eksperimentaallavastus "Konsiilium". Etenduse käigus loovad lavastaja, dramaturgid, muusik ja näitlejad koostöös tehisintellektiga ühe teksti, ühe muusika ja ühe lavastuse, kasutades publikult saadud sisendit. "Selle lavastusega uurime inimloovuse ja -loomuse ning AI loovuse vahelist suhet, kusjuures iga etendus on ainulaadne, sest see sünnib publiku ja ChatGPT 4.0 vahelisest koostööst," jagas Rekkor.

"Konsiilium" esietendub 25. oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimaja suures saalis.

Novembri teises pooles jõuab Paidesse nüüdisaegne kammerooper "Monstera Deliciosa", mis sünnib baltikumiülese koostööna. "Ma arvan, et on väga mõistlik teha loomingulist piiriülest koostööd. Meil Balti riikides on sarnane taust ning kultuuriline ja sotsiaalne mälupilt. See tekitab viljaka katsetamisvälja, et sellised projektid saaksid tekkida. On inspireeriv luua koos andekate ja töökate naistega, kes ei karda teha midagi, mis võib tunduda liiga tavaline, ja sealjuures provotseeriv," ütles "Monstera Deliciosa" lavastaja ja libretist Barbara Lehtna.

Nüüdisooperis on nelja erineva põlvkonna naiste lood, mis räägivad naiste ja looduse vahelistest suhetest. Lavastus esietendub Lätis 8. novembril, Eesti esietendus toimub 23. novembril Paides.

Lisaks kolib Paide Teater aasta lõpus Väätsa mõisa, et välja tuua talvelavastus. "Talvelavavastus on mõeldud tervele perele. Koostöös kunstnike Madli Liiva ja Birgit Pikkoriga loome Väätsa mõisas maagilise talvise kogemuse. Fookuses on ka ligipääsetavus, mille jaoks kutsusime meeskonda Piret Ausi, et kõik lapsed saaksid lavastust nautida," rääkis lavastaja Mariliis Peterson.

Koguperelavastuse dramaturg on Siret Campell ja helilooja Madis Muul. Lavastus on suunatud nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Detsembri alguses esilinastub Paide Muusika- ja Teatrimaja suurel kinolinal mokumentaalfilm "Übermensch - nali ühes vaatuses", mis on järg eelmisel sügisel Paide Teatris esietendunud lavastusele "Übermensch". Tegu on Paide Teatri eelmise loomingulise meeskonna liikme Johannes Richard Seppingu loodud filmiga, mis jälgib näitleja teekonda teatrist komöödiakarjääri suunal ning püüab tabada huumori ja kunsti vahelist dünaamikat. Filmi režissöör on Rauno Polman.