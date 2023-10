Helen Rekkor : inimloovus on hetkel võimekam kui tehisaru

Paide Teatri kuuenda hooaja avalavastus on tehisaru ehk AI osalusel sündiv improvisatsiooniline eksperiment "Konsiilium", mille juures tehisarul ja saalis istuval publikul on võtmeroll. Lavastus esietendub 25. oktoobril.

Näitlejatel Maarja Tammemägil, Silva Pijonil, Piret Krummil, Ott Kartaul ja Krsitian Põldmal pole lavale astudes aimugi, mis juhtuma hakkab, sest tegelased, nende iseloomu ja näitemängu žanri ütleb ette publik, mille põhjal loob teksti tehisaru ChatGPT 4.0.

Näitleja Maara Tammemägi sõnul pole võimalik midagi kokku leppida, sest iga etendus on täiesti erinev. "AI mõnikord unustab mõned asjad ära või see lugu läheb natukene lappama. Meie näitelajatena üritame enda improvisatsioonides seda lugu kuidagigi kokku tuua, et vaataja jaoks moodustuks mingisugunegi tervik," rääkis ta.

"Väga tihti toodab tehisaru näiteks võlureid, kes ilmuvad kuskilt, et aidata tegelasi. On olnud jumalaid, kes sünnivad näiteks mulla seest või tulevad taevast. Räägime vanapaganaga, räägime krattidega – oleneb sellest žanrivalikust, mis publik meile annab," rääkis dramaturg Mart-Matteus Kampus.

Lavastaja Helen Rekkor ütles, et Paide Teatri eksperiment võib olla maailmas esimene kord, mil tehisaru loob suure osa lavastuse tekstist etenduse ajal. "Proovide käigus on selgunud, et inimloovus on siiski praegusel hetkel võimekam kui AI loovus ja mulle tundub, et seda see lavastus ka ilmekalt tõestab. Ehkki ka meie AI on vahepeal väga tubli ja rõõmustab meid suurepäraste ettepanekutega," rääkis Rekkor.

Paide Teatri uuslavastust "Konsiilium" mängitakse seitsmel korral alates 25. oktoobrist.