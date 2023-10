Elina Pähklimägi: õpetaja on palju rohkem kui lihtsalt õpetaja

Rakvere teateris Iiri näitekirjanike Iseult Goldeni ja David Horani näidendi "Klassis" vaatajate ette toonud lavastaja Elina Pähklimägi märkis, et õpetaja roll on ainult õpetamisest palju suurem.

Pähklimägi nentis, et põlvkonniti edasi kanduvatest koolitraumadest rääkiv "Klassis" on tema jaoks lavateos, milles ta tunneb ära isiklikud läbielamised.

"Mu enda laps, tütar Mia, käib kolmandas klassis ja lugu on arusaamine sellest, kui keeruline on kooli tagasi minna, kui sa pole sellega väga heades suhetes olnud. Istuda uuesti seal klassiruumis, kuulata tagasisidet oma lapse kohta, see hirm on sees, et öeldakse midagi halvasti," nentis lavastaja.

Lavastuses mängiv Rainer Elhi loodab, et inimsuhetest rääkiv lugu paneb vaatajat analüüsima enda käitumist samalaadsetes situatsioonides.

"See tükk paneb mõtlema mingite situatsioonide ja olukordadele, mis on elus juhtunud, ja kuidas võiks rohkem fookust panna nendele käitumisviisidele, millest ise mõningatel hetkedel aru ei saa. Et võiks rohkem hoolida," sõnas näitleja.

Lavastuses "Klassis" on juttu ka õpetajate läbipõlemisest ja sellest, et õpetajagi on inimene.

"Temal on ka oma isiklik eraelu, oma isiklikud tunded. Kui me räägime õpetajate läbipõlemisest, siis on see kaastundeväsimus, mis tekib. Kui oled algklassiõpetaja, siis heal juhul on sul vähe õpilasi, halval juhul suur klass, kus kõik õpilased tulevad kooli oma muredega. Õpetaja on palju rohkem kui lihtsalt õpetaja," rõhutas Pähklimägi.

Autorid Iseult Golden ja David Horan, tõlkija Mario Pulver, lavastaja Elina Pähklimägi, kunstnik Marion Undusk, valguskujundaja Priidu Adlas (Eesti Draamateater), osades Imre Õunapuu, Jaune Kimmel ja Rainer Elhi.